¿Son suficientes los ajustes al Presupuesto General de la Nación que propuso el Gobierno?

En Hora 20, los panelistas analizaron el presupuesto proyectado por el gobierno de Abelardo de la Espriella, las cifras de desempleo y el acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos.

En Hora 20, los panelistas debatieron sobre el Presupuesto General de la Nación presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella, las prioridades del nuevo proyecto, las razones detrás del incremento en comparación con la iniciativa radicada por el gobierno Petro y los detalles del plan de austeridad anunciado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez. También vamos a ponerle la lupa a las cifras de desempleo publicadas hoy por el Dane.

Lo que dijeron los panelistas

Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence y exdirector ejecutivo de Fedesarrollo, dijo que “hay una deficiencia en la programación presupuestal. En los últimos años, el Gobierno presentaba un presupuesto a la par con una ley de financiamiento”

Así mismo, sostuvo que las medidas para recortar el déficit también deben ser convincentes con los mercados. También cuestionó el alto gasto público durante el gobierno pasado. “En los últimos cuatro trimestres, el gasto público aportó más de dos terceras partes del crecimiento económico. A mí no me preocupa que un recorte a ese gasto público afecte la economía, es más bien al revés: podría darle oxígeno”, sostuvo Mejía.

Esteban Gálvez, socio fundador de la firma GDP Consultores, abogado y máster en Políticas Públicas, indicó que el factor político también ha pesado en las decisiones económicas y fiscales del nuevo gobierno.

“En el presupuesto no vimos un aumento en los tributos. Electoralmente, el doctor Abelardo actuó bien, ya que se hizo elegir con la promesa de no subir impuestos” sostuvo Gálvez.

Sin embargo, advirtió que si bien los gobiernos aprovechan para radicar reformas tributarias durante su primer año, con el fin de capitalizar su caudal político inicial, este gobierno no ha decidido tomar esa oportunidad.

Además, se refirió al clima político que hay en el Congreso para debatir el Presupuesto General de la Nación. “El Gobierno está corto de tiempo, pero las comisiones terceras y cuartas están alineadas.Hay viento favorable para que este presupuesto pueda seguir adelante”, explicó.

Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda, abogado y expresidente de la Fiduprevisora, argumentó que “el gobierno anterior siempre sobrestimó los ingresos tributarios”. Y sostuvo que los recortes sustanciales podrían venir el próximo año.

Además, se refirió a los pasivos del Estado colombiano. “El Gobierno debe generar credibilidad para que la deuda baje en su costo. Que se presente un ajuste real a unos plazos razonables“, consideró Londoño.

Por último, habló sobre la relación entre los recortes presupuestarios y el desempleo. “El gobierno anterior en el último año firmó más de 800.000 contratos adicionales. Si el nuevo gobierno recorta el gasto, podríamos ver un impacto en el desempleo”, concluyó Londoño.

Christian Garcés, senador del Centro Democrático y miembro de la Comisión Tercera del Senado, dijo que “respecto al servicio de la deuda, se aumenta el pago en más del 50 %. Equivale a más del 24 % de todo el Presupuesto General de la Nación. Para el próximo año va a quedar apenas el 14 % para inversión”.

Adicionalmente, se refirió al presupuesto de la reconstrucción tras el terremoto. " “Para reactivar la economía, hay que revisar cómo se dirigen recursos al sector de la construcción, que genera muchos empleos. También estoy de acuerdo con revisar dónde está el presupuesto de la reconstrucción tras el terremoto”, añadió el congresista.