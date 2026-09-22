Incendios forestales en Colombia: ¿Qué debe hacer si hay fuego en su zona? Experto explica

¿Qué debe hacer con el ambiente en el momento o luego de un incendio?. Foto Getty Images

Con los recientes incendios registrados en diferentes zonas del país, se estima como saldo múltiples hectáreas y poblaciones afectadas por el alcance del fuego y la velocidad con la que este se expande, dadas también las condiciones del ambiente.

Lo que provoca numerosos daños en el ecosistema y, consecuentemente, a las personas y seres vivos que se encuentren en el lugar o en los alrededores del incendio, es por esto que se deben seguir ciertas recomendaciones claves para resguardar tanto al ambiente como a las comunidades cercanas y así mitigar posibles consecuencias tras el incendio o en el proceso de la extinción del fuego.

¿Cómo debe actuar durante un incendio desde la parte ambiental?

Desde este contexto, Martha Melizza Ordoñez, directora del departamento de Ingeniería Ambiental de UniAgraria, explicó a Caracol Radio la serie de pautas que son fundamentales para actuar frente a este tipo de emergencias, sean originadas por causas naturales o por alteración del ser humano.

Como principal paso, Ordoñez enfatizó en realizar un análisis del componente ambiental en cuanto a la evaluación del impacto que dejó como resultado la conflagración, determinándose esto con lo siguiente:

Magnitud del impacto ambiental: Evaluar la dimensión general de los daños causados.

Evaluar la dimensión general de los daños causados. Área afectada: Determinar la extensión territorial que sufrió alteraciones.

Determinar la extensión territorial que sufrió alteraciones. Condición del suelo: Analizar el estado actual de la superficie terrestre.

Analizar el estado actual de la superficie terrestre. Flora y fauna: Identificar qué especies de fauna y flora lograron sobrevivir.

Identificar qué especies de fauna y flora lograron sobrevivir. Topografía: Revisar el estado de las pendientes y montañas (Al presentarse debilitamiento del suelo).

Revisar el estado de las pendientes y montañas (Al presentarse debilitamiento del suelo). Gestión de riesgos: Monitorear los efectos secundarios como potenciales deslizamientos como puntos críticos de amenaza.

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Luego de llevar a cabo este análisis y con el incendio ya en su totalidad extinguido, se procede con el diagnóstico y seguimiento ecológico del área afectada, haciendo uso de las siguientes pautas:

Capacidad regenerativa: Identificar la magnitud del daño y con esto la capacidad de recuperación de los ecosistemas (daños en flora y en los suelos fértiles).

Identificar la magnitud del daño y con esto la capacidad de recuperación de los ecosistemas (daños en flora y en los suelos fértiles). Delimitación de áreas: Evidenciar las zonas alcanzadas por el fuego y las que no alcanzaron a dañarse.

Evidenciar las zonas alcanzadas por el fuego y las que no alcanzaron a dañarse. Protección del suelo: Establecer medidas para salvaguardar la capa terrestre.

Establecer medidas para salvaguardar la capa terrestre. Fuentes hídricas: Evaluar el estado de las quebradas y fuentes de agua ante la posible presencia de contaminantes como sedimentos o cenizas.

Evaluar el estado de las quebradas y fuentes de agua ante la posible presencia de contaminantes como sedimentos o cenizas. Calidad del recurso: Medir la calidad del agua para el consumo humano y la calidad del aire.

Adicionalmente, teniendo en cuenta la emergencia en Villa de Leyva en el departamento de Boyacá, Ordoñez agregó: “Dada la situación del incendio en Villa de Leyva, la población debe usar tapabocas por los residuos que hay en el ambiente”.

¿Cómo ayudar en la recuperación ambiental del ecosistema afectado por el incendio?

La ingeniera ambiental nos señaló que para este proceso se requieren ciertas estrategias para que el desarrollo en la evolución de la recuperación de la zona sea satisfactorio. Siendo estas las que a continuación presentamos:

Estipular un plazo de recuperación: Planificar un proceso de restauración ecológica a un plazo mínimo de 6 meses.

Planificar un proceso de restauración ecológica a un plazo mínimo de 6 meses. Evitar ingresos inmediatos : No ingresar directamente a las zonas afectadas debido al riesgo de caídas y quemaduras si el incendio no está controlado en su totalidad.

No ingresar directamente a las zonas afectadas debido al riesgo de caídas y quemaduras si el incendio no está controlado en su totalidad. Conservación de cobertura vegetal: No remover las plantas afectadas.

No remover las plantas afectadas. Protección de fauna: No capturar especies silvestres.

No capturar especies silvestres. Manejo de cenizas: No raspar el suelo ni retirar la ceniza superficial, ya que esto afectaría aún más la erosión del suelo.

No raspar el suelo ni retirar la ceniza superficial, ya que esto afectaría aún más la erosión del suelo. Reforestación planificada y consciente: Evitar sembrar árboles de forma indiscriminada (“por sembrar”); se requiere un análisis previo del contexto y de los daños específicos.

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Con respecto a los incendios reportados en el país, Francisco Lara Sabogal, abogado y docente de posgrados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Uniagraria, explicó que sanciones se les imputara a los responsables de la conflagración registrada en Villa de Leyva.

¿Qué sucedería legalmente si se provocó el incendio por acción humana?

Sabogal argumentó que si esa acción, se logra demostrar que fue causada por el humano y hubo intencionalidad, pueden generarse dos tipos de procesos. Uno es de naturaleza penal, en el que se podría decir en principio que se puede tratar de un delito de incendio consagrado en el artículo 350 del Código Penal.

El otro camino que podría tomar, según el abogado Sabogal, es el de incurrir ya en un delito de daños en recursos naturales y ecocidio contemplado en el artículo 333 del Código Penal.

Si se llegase a comprobar a los autores intelectuales de este crimen ambiental, podrían enfrentar penas de prisión.

Por su parte, la ley 1333 de 2009 llega a poner sanciones y multas administrativamente, argumentando Sabogal que: “Teniendo en cuenta el nivel de afectación, las sanciones pueden alcanzar específicamente los 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

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