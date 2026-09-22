Helicóptero del Ejército que ayudaba a mitigar incendio en Villa de Leyva sufrió falla técnica

Caracol Radio confirmó que una de las aeronaves del Ejército Nacional que apoyaba desde el aire las labores para controlar el incendio forestal en Villa de Leyva, Boyacá, presentó una falla técnica y tuvo que quedar en tierra en la zona de la emergencia.

El helicóptero hacía parte del dispositivo desplegado para enfrentar el incendio que comenzó el sábado 19 de septiembre en el cerro San Marcos, en la vereda La Castellana, y que se ha extendido por diferentes zonas de vegetación. El fuego ha consumido más de 300 hectáreas y continúa activo.

La emergencia ha requerido un amplio despliegue de organismos de socorro, fuerza pública y voluntarios. Solo en las labores terrestres participan más de 200 personas, entre integrantes de la Policía, Ejército, Cruz Roja, Defensa Civil, organismos de búsqueda y rescate y habitantes que se han sumado al control de los focos.

El apoyo aéreo se convirtió en una de las principales herramientas para enfrentar las llamas. Aeronaves de la Fuerza Pública han realizado descargas de agua sobre los puntos donde permanece activo el incendio, mientras en tierra continúan las labores de contención.

Las condiciones meteorológicas, especialmente los fuertes vientos, han complicado el control de la emergencia. De hecho, aunque las autoridades han reportado avances en la contención, algunos puntos que habían sido controlados han vuelto a presentar llamas debido a las condiciones de la zona.