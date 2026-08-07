Abelardo de la Espriella reiteró que eliminará el Impuesto al Patrimonio

Abelardo de la Espriella y economía colombiana. Fotos: (Photo by Diego Cuevas/Getty Images) / Getty Images

El presidente Abelardo de la Espriella reiteró este viernes, 7 de agosto, que eliminará el Impuesto al Patrimonio, señalando que en Colombia se debe “dejar de castigar a quienes invierten y generan riqueza en la patria”.

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“Lo dije como candidato y hoy lo corroboro como presidente, el Impuesto al Patrimonio será eliminado”, indicó.

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Señaló que la prosperidad de los colombianos no se hace gravando sus “éxitos”, sino que de crear condiciones para que millones de personas puedan “emprender, trabajar y progresar”.

Informalidad en Colombia

Sobre los trabajadores informales en Colombia, el mandatario señaló que su Gobierno trabajará para abrirles las puertas hacia “la formalidad, el crédito y las nuevas oportunidades”.

Recuperación de Ecopetrol

Otro de los aspectos clave en materia económica del discurso de De la Espriella fue Ecopetrol, mencionando que sus utilidades bajaron de $32 billones en 2022 a $9 billones el año pasado.

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“Perdió la Nación, pero también perdieron cientos de miles de compatriotas que invirtieron sus ahorros en esa compañía”, sostuvo.

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