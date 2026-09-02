Fabián Bustos no sigue en Millonarios: ¿Cuántos técnicos han dejado su cargo en la Liga 2026-2? / @MillosFCoficial

Llegó a su fin la etapa de Fabián Bustos en Millonarios. La noticia se produjo luego del empate a ceros (0-0) con Internacional de Bogotá en el Estadio El Campín y horas antes de disputarse el clásico capitalino ante Independiente Santa Fe.

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El estratega argentino dirigió un total de 32 partidos: 16 victorias, 9 empates y 7 derrotas (59.4% de rendimiento). En este segundo semestre del año, dejó al equipo en la quinta casilla con 11 puntos sumados de 18 posibles.

Se trata del tercer entrenador que pasa por Millonarios en los últimos 20 meses. Antes de él estuvieron a cargo Hernán Torres y David González, así como los interinatos de Carlos Giraldo y Omar Rodríguez.

¿Cuántos técnicos han dejado su cargo en la Liga 2026-2?

En lo corrido del segundo semestre de la Liga Colombiana 2026-2, cinco entrenadores han sido cesados de sus cargos. Lo curioso es que tres de ellos se dieron a conocer en los últimos tres días: Camilo Ayala, Alfredo Arias y el mencionado Fabián Bustos.

Richard Páez: El entrenador venezolano no alcanzó a durar un año al frente del Cúcuta Deportivo. Su salida se produjo el 9 de agosto, tras los malos resultados que complicaron la situación del equipo en la tabla del descenso. Lo reemplazó el argentino Nicolás Chiesa.

El entrenador venezolano no alcanzó a durar un año al frente del Cúcuta Deportivo. Su salida se produjo el 9 de agosto, tras los malos resultados que complicaron la situación del equipo en la tabla del descenso. Lo reemplazó el argentino Nicolás Chiesa. Jonathan Risueño: Curiosamente, el club no anunció la salida del estratega español, sino la llegada al cargo, de manera interina, de René Rosero junto a Wilson Morelo. El cambio se produjo el 24 de agosto.

Curiosamente, el club no anunció la salida del estratega español, sino la llegada al cargo, de manera interina, de René Rosero junto a Wilson Morelo. El cambio se produjo el 24 de agosto. Camilo Ayala: El director técnico dejó su puesto en Alianza Valledupar el pasado 30 de agosto por cuenta de los malos resultados, mismos que han puesto en entrendicho la posición del equipo en la tabla del descenso. Leonardo Torres asumió de manera interina.

El director técnico dejó su puesto en Alianza Valledupar el pasado 30 de agosto por cuenta de los malos resultados, mismos que han puesto en entrendicho la posición del equipo en la tabla del descenso. Leonardo Torres asumió de manera interina. Alfredo Arias: A pesar de ser el vigente bicampeón de Colombia, Junior de Barranquilla optó por finalizar el contrato del uruguayo ante el flojo inicio de semestre. La decisión se tomó el 31 de agosto y este primero de septimebre fue presentado Sebastián Viera como nuevo DT.

A pesar de ser el vigente bicampeón de Colombia, Junior de Barranquilla optó por finalizar el contrato del uruguayo ante el flojo inicio de semestre. La decisión se tomó el 31 de agosto y este primero de septimebre fue presentado Sebastián Viera como nuevo DT. Fabián Bustos: Su adiós se produjo comenzando el mes de septiembre, ante la poca confianza en su metodología de trabajo frente a la nómina que se le armó. Por lo pronto no se ha anunciado el reemplazo.

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