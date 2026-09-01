Estas fueron las estadísticas de Fabián Bustos como DT de Millonarios: partidos, derrotas y más

En la tarde de este martes, 1 de septiembre, Millonarios sacudió el fútbol nacional luego de que se revelara que Fabian Bustos no es más su director técnico.

“La directiva de Millonarios dio por terminado el contrato del técnico Rubén Bustos. El equipo tenía problemas de funcionamiento, pero el rendimiento era del 60 %, nada despreciable”, escribió en su cuenta de X César Augusto Londoño, director de El Pulso del Fútbol y La Polémica, de Caracol Radio.

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En el último juego, Millonarios había empatado contra Internacional de Bogotá 0-0 y su próximo partido, que podría enfrentar con un DT interino en el banquillo, es este miércoles, 2 de septiembre, contra Independiente Santa Fe, en el marco de un nuevo clásico capitalino.

En esa línea, y tras la salida del estratega del banco azul, en Caracol Radio le contamos las cifras que Bustos dejó en Millonarios, como partidos, victorias, derrotas y balances contra otros equipos.

Los números de Fabián Bustos en Millonarios

Fabián Bustos debutó como entrenador de Millonarios el 8 de febrero de 2026 en un clásico contra el Deportivo Cali que se jugó en el estadio Palmaseca. En ese juego ambos cuadros no se sacaron ventajas y empataron 0-0.

Luego, y hasta la fecha, Bustos estuvo en el banco del cuadro capitalino un total de 32 partidos, de los cuales ganó 16, empató 9 y perdió 7.

Los eternos rivales

Durante la estancia de Bustos en Millonarios, el ‘Embajador’ se vio las caras varias veces contra su eternos rivales: Atlético Nacional, Santa Fe y América.

Contra Nacional se vio las caras en dos ocasiones, y las dos veces ganó: la primera, la muy recordada vez en Copa Sudamericana en donde Millonarios eliminó al ‘verde paisa’ en el estadio Atanasio Girardot.

La segunda fue por liga colombiana, en donde Millonarios derrotó 3-1 al ‘verdolaga’.

Contra América y Santa Fe se vio las caras una vez: con los ‘Diablos Rojos’ perdió 3-1 y contra Santa Fe empató 1-1.

En torneo internacional

Bustos dirigió a Millonarios en la Copa Sudamericana. Allí, Bustos comandó a los azules en un total de 7 partidos, uno por fase previa y 6 por fase de grupos.

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Aquí Millonarios ganó 3 juegos, empató 2 y perdió 2, quedando eliminado de la competencia en la misma fase de grupos.

En la liga colombiana

Finalmente, en el único semestre que estuvo Bustos como estratega de Millonarios (apertura 2026), no clasificó a la fase de finales. Quedó eliminado tras quedar en el puesto 10 con 26 puntos.

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