Lucas González, contundente tras derrota de Nacional: “Hay jugadores por debajo del nivel”

Atlético Nacional acumuló su segunda derrota del campeonato en su visita a Villavicencio. Llaneros se impuso 2-0 con los goles marcados en el primer tiempo y anotados al contraataque. Para el segundo tiempo el conjunto antioqueño mejoró su posicionamiento, pero le faltó la precisión para al menos descontar.

En rueda de prensa, el técnico Lucas González fue autocrítico. Aseguró que la rotación que tuvo de la nómina se debió al desgaste de otros titulares, pero reconoció que algunos de los que iniciaron el encuentro no fueron capaces de gestionar las transiciones rápidas del rival, por lo que no volverá a alinear a futbolistas que no estén en el nivel que exige Nacional.

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Las declaraciones de Lucas González en rueda de prensa

Lo que dejó el partido: “Creo que jugamos dos partidos diferentes. La primera parte quedamos muy expuestos al momento en que perdimos el balón en el campo contrario, y así vienen los goles y también un par de ocasiones de ellos. Es algo que tenemos que mejorar, por eso buscamos directamente hacer cambios rápidos en la media parte”.

¿Lo defraudó el equipo?: “La apreciación que tengo ahorita es muy superficial. Tú me preguntas que si me decepcionó el equipo, la conclusión que sí puedo sacar es que los jugadores que inician la primera parte no fueron capaces de gestionar las contras; tengo yo que revisar el por qué”.

La rotación no es un fin, es un medio: “Si no recuerdo mal tenemos ocho partidos jugados, todavía no va más de la mitad del campeonato para nosotros, sí para otros equipos. Y la rotación para nosotros no es un fin, nosotros no rotamos por rotar, es un medio para intentar hacer que los jugadores lleguen más frescos al siguiente partido y que reduzcamos al máximo el riesgo de lesiones. En la medida que vayan pasando partidos y sintamos que hay gente con acumulación y fatiga, queremos evitar lo que le pasó a Alfredo (Morelos)”.

Autocrítico con el nivel de algunos jugadores: “Yo no soy tonto, hago bien los análisis y no voy a seguir rotando por rotar, ni poniendo a jugadores que veamos que el rendimiento esté por debajo del rendimiento que exige Atlético Nacional. Los jugadores merecen jugar porque son muy buenos y las oportunidades se abren cuando hay muchos partidos seguidos, pero aquí hay que ganar cada partido. Así que, si hay jugadores que en la evaluación nos damos cuenta que están por debajo del nivel, van a tener que esperar hasta que suban el nivel”.

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¿Cuándo vuelve a jugar Nacional?

Nacional cuenta con 8 partidos disputados, tres menos del desarrollo normal del campeonato, y marcha en el tercer puesto con 18 unidades. El líder es América con 21 unidades y segundo es Millonarios con 19.

Justamente el próximo rival del conjunto Verdolaga será Millonarios, en un clásico que tendrá lugar el jueves 24 de septiembre desde las 7:30 p.m.