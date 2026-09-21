Definida la programación de la gran final de Liga Femenina: fechas y horas para Cali vs. Santa Fe

Deportivo Cali y Santa Fe disputarán la final de la Liga Femenina. Esta será la cuarta vez en la que ambos equipos definan al campeón, con un saldo favorable para las azucareras, que se han consagrado en dos oportunidades ante una de las cardenales.

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Por su parte, Cali va detrás de su cuarto trofeo y viene de ganar dos consecutivos, con un acumulado de dos tres triunfos y una derrota. Santa Fe también va por su cuarto título y buscará revancha, luego de caer en la final del 2025 ante el equipo vallecaucano.

Deportivo Cali y Santa Fe ya tienen asegurado su lugar en la Copa Libertadores Femenina, competición que arrancará en Ecuador el próximo 15 de octubre e irá hasta el 31 del mismo mes.

¿Cómo llega Cali a la final?

El conjunto vallecaucano terminó en el segundo lugar del todos contra todos con 38 puntos. En cuadrangulares sumó 14 puntos y avanzó en la primera posición, para posteriormente derrotar a Nacional por un global de 6-1 en las semifinales.

¿Cómo llega Santa Fe a la final?

Las cardenales lograron el séptimo puesto en el torneo regular. Luego se ubicaron en el segundo lugar del Grupo B, justamente detrás del Cali, y se midieron en semifinales contra Millonarios, al cual superaron por 4-3 en una serie que se cerró con las embajadoras como locales.

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Fechas y horas de las finales de la Liga Femenina

Partido de ida

Miércoles 23 de septiembre

Santa Fe vs. Deportivo Cali

Hora: 7:00 p.m.

Estadio El Campín

Partido de vuelta