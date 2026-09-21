🔴 EN VIVO | Llaneros vs Nacional, con James Rodríguez, por Liga colombiana: siga acá la transmisión

Segundo partido para el volante, esta vez en su visita a Villavicencio.

Llaneros recibe a Atlético Nacional en la continuidad de la fecha 11 de la Liga colombiana. El principal atractivo que tendrá la afición en Villavicencio será la presencia de James Rodríguez, quien recibió la convocatoria tras hacer su debut en El Campín ante Internacional Bogotá.

Al grupo de los jugadores que se encontraban en el departamento médico de la institución se sumó Alfredo Morelos, quien sufrió en el juego contra Internacional una molestia en su isquiotibial derecho. Matheus Uribe, Edwin Cardona, Elkin Rivero y Nicolás Rodríguez, son los otros que no pudieron ser tenidos en cuenta para este juego.

Por su parte, Lucas González recuperó a Jorman Campuzano para su visita a Villavicencio. Casi un mes después, el volante podría tener acción, ya que no juega desde el 26 de agosto cuando disputó 90 minutos en la victoria ante Deportivo Cali.

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Nacional llega de cinco triunfos consecutivos y con cuatro partidos menos del desarrollo habitual de la Liga, por lo que de ganar este domingo, y por el rendimiento mostrado, casi que aseguraría su presencia en la próxima fase del campeonato. Se ubica en el tercer puesto con 18 unidades.

Llaneros, por su parte, marcha en el puesto 11 de la tabla de posiciones con 11 unidades. Su más reciente encuentro terminó con derrota 3-2 ante Inter de Bogotá.

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