Reclasificación 2026: así va tras derrota de Nacional, empate de América y triunfo de Millonarios

El desarrollo de la fecha 11 de la Liga colombiana ha dejado resultados con clara repercusión en la tabla anual, mediante la cual se otorgan 3 cupos a Copa Sudamericana y dos a la fase previa de la Copa Libertadores. Vale la pena mencionar que Junior no cuenta en esta reclasificación, pues ya tiene cupo garantizado a fase de grupos de Libertadores por haber sido campeón en el Torneo Apertura.

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Resultados de la fecha 11 de la Liga colombiana

En cuanto a los equipos involucrados directamente en los cupos a torneos Conmebol, Millonarios sumó tres puntos clave luego de su victoria con contundencia por 3-0 ante Boyacá Chicó. El cuadro bogotano llegó a 45 unidades en la tabla de reclasificación y quedó muy cerca de Once Caldas en la lucha por la sexta plaza.

Por su parte, Santa Fe también sumó 3 puntos en la Reclasificación luego de imponerse 1-4 en su visita a Alianza. Los bogotanos llegaron a 51 puntos y quedaron a tres de Tolima, dueño del tercer lugar.

Deportivo Cali se ilusiona con el objetivo de alcanzar al menos un cupo en la Sudamericana. Venció a Cúcuta y llegó a 42 puntos, acercándose a la octava posición.

Once Caldas perdió por la mínima diferencia ante Pasto en calidad de visitante y cedió terreno en la tabla, pues si bien se mantiene en el sexto lugar, Millonarios se le acercó y quedó a un punto.

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Tolima y América empataron 1-1, resultado que les permite sumar para mantenerse en el lote de arriba de la reclasificación con 54 y 55 puntos respectivamente.

Nacional perdió su racha positiva al caer contra Llaneros en Villavicencio. Sin embargo, el cuadro Verdolaga cuanto con alto margen de diferencia en la reclasificación, con 73 unidades obtenidas, por lo que, si bien no ha asegurado el cupo a fase previa de Libertadores, es muy probable que lo consiga.

Cómo se definen los cupos a la Libertadores 2027?

Los dos mejores equipos de esta tabla, que no hayan sido campeones de la Liga, recibirán un cupo a la fase previa 2 de la Copa Libertadores. En caso de que Junior volviera a ser campeón de esta Liga, la Reclasificación entregará un cupo más al máximo certamen de clubes del continente.

¿Cómo se definen los cupos a la Sudamericana 2027?

Por su parte, los cupos a la Copa Sudamericana del próximo año serán para los tres mejores equipos de la Reclasificación que no hayan sido campeones de Liga y que no alcancen a acceder a la Libertadores. El último cupo será para el equipo que se corone campeón de la Copa Colombia.

Así va la tabla de la Reclasificación 2026