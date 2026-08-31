Del bicampeonato a la decepción: Alfredo Arias deja de ser el técnico del Junior

“En un año gané dos títulos”, fueron unas de las últimas palabras de Alfredo Arias como entrenador del Junior tras el empate con Santa Fe en calidad de local, resultado que colmó el vaso en la insitución. El técnico uruguayo tuvo un comienzo de Liga en el que, de 7 partidos no pudo ganar ninguno, además de la eliminación de la Copa Colombia a manos de Barranquilla, situación que él mismo reconoció nunca le había pasado en un club.

Lo cierto es que Arias le deja al club dos títulos de liga añadidos en el palmarés en menos de 365 días, convirtiéndose en el primer técnico en ganar un doblete en su primer año. Asumió el 24 de junio de 2025, venció en la final del Clausura 2025-II a Tolima y en el Apertura 2026 a Nacional.

No obstante, los resultados asversos lo lapidaron. Uno de ellos a nivel internacional, pues en la Copa Libertadores quedó eliminado en la fase de grupos. Al inicio del 2026 perdió la Superliga con Santa Fe y la racha negativa de 7 partidos sin victorias sentenciaron su salida.

En total, Arias dirigió 74 partidos en el Junior, ganó 33, empató 18 y perdió 13. Su rendimiento en el club quedó en 50.9%.

Así comunicó Junior la salida de Alfredo Arias

El club le agradeció al uruguayo los objetivos logrados y dejó claro el reconocimiento del fin de los ciclos en el fútbol, así como reconocieron su paso por la institución.

“La decisión pone punto final a una etapa en la que el profesor Arias, junto a su cuerpo técnico, asumió con profesionalismo, compromiso y convicción el desafio de dirigir al club”, se lee en el comunicado.

“El club quiere expresar públicamente su profundo agradecimiento a Alfredo Arias por todo lo entregado durante su paso por Junior FC. En Junior FC entendemos que el fútbol esta marcado por cicios y decisiones que hacen parte de la dinámica propia de una institución. Hoy finaliza uno de ellos pero permanece el reconocimiento a una persona que hizo parte importante”, añadieron.