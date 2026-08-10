Cae el primer técnico de la Liga Colombiana 2026-2. (Colprensa - Cristian Bayona). / Cristian Bayona

Cuatro jornadas duró el fútbol colombiano sin novedades en los banquillos técnicos. En la noche de este domingo 9 de agosto, fue anunciado el primer adiós de un entrenador.

Richard Páez no es más el técnico del Cúcuta

A través de un comunicado divulgado en redes sociales, el Cúcuta Deportivo anunció la salida “por mutu acuerdo” del entrenador Richard Páez, quien duró tan solo seis meses en el cargo.

“Cúcuta Deportivo Futbol Club informa que, de común acuerdo, se ha dado por terminado el vínculo contractual con los profesores Richard Páez, Director Técnico, y Jorge Duran, Asistente Técnico del equipo profesional”, se lee en el texto.

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“Agradecemos profundamente a ambos por haber aceptado el reto de llegar a nuestra institución, por su trabajo, compromiso y entrega durante el tiempo que defendieron nuestros colores”, amplía.

Y concluye: “Reconocemos y respetamos su trayectoria y calidad profesional, pero sobre todo valoramos la calidad humana que siempre demostraron. Se llevan nuestro cariño, respeto y gratitud. Les deseamos muchos éxitos en los caminos que emprendan y lo mejor para ellos y sus familias. Gracias, profes Richard y Jorge. Esta siempre será su casa”.

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Páez llegó al Cúcuta el pasado mes de febrero con el objetivo de sacarlo de los puestos de descenso. A partir de entonces dirigió un total de 22 encuentros entre Liga y Copa Colombia, dejando así un balance de tres victorias, nueve empates y diez derrotas.

Este semestre estuvo al frente de la institución en apenas tres encuentros y sumó un solo punto de nueve posibles. Su última salida fue el sábado, cuando cayó 2-0 en su visita a Fortaleza en el Estadio Metropolitano de Techo.

Así pues, Richard Páez abandona el Cúcuta y lo deja en la casilla 16 del campeonato con un solo punto sumado. Asimismo, en el descenso, se mantiene en la última casilla (descenso directo) con un promedio de 0.77.