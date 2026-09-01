Fabián Bustos no va más en Millonarios: repase el apretado calendario de partidos en septiembre
El argentino dejó su cargo a menos de 24 horas del clásico contra Independiente Santa Fe.
Fabián Bustos no continúa en la dirección técnica de Millonarios. Concluye la etapa con un rendimiento del 59.4% para un total de 32 presentaciones: 16 victorias, 9 empates y 7 derrotas.
En el inicio de la Liga Colombiana 2026-ll, Millonarios ocupa la quinta casilla de la tabla de clasificación con 11 puntos en seis partidos jugados y una diferencia de gol de +4. Sin embargo, tras el amargo empate 0-0 frente a Internacional de Bogotá, el plantel capitalino alargó su mala racha como local registrando una victoria en tres partidos.
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¿Qué se viene para Millonarios en el calendario?
Millonarios, que aún no anuncia ningún remplazo para el argentino, enfrentará a Independiente Santa Fe en el clásico capitalino el próximo 2 de agosto en la fecha adelantada correspondiente a la jornada 16 del campeonato.
Durante el mes de septiembre, el conjunto capitalino jugará un total de siete partidos, combinados entre Liga y Copa Colombia.
Próximos partidos de Millonarios en Septiembre
- 2 de septiembre: Independiente Santa Fe por la fecha 16 - Liga Colombiana 2026-ll (Adelantada) - Visitante
- 6 de septiembre: Deportivo Pereira por la fecha 9 - Liga Colombiana 2026-ll - Visitante
- 10 de septiembre: Deportivo Cali en la fecha 5 - Liga Colombiana - Local
- 13 de septiembre: Cúcuta Deportivo en la fecha 10 - Liga Colombiana 2026-ll - Visitante
- 16 de septiembre: Barranquilla FC en los octavos de final - Copa Colombia - Visitante
- 19 de septiembre: Boyacá Chicó por la fecha 11 - Liga Colombiana 2026-ll - Local
- 23 de septiembre: Atlético Nacional en la fecha 12 - Liga Colombiana 2026-ll - Visitante