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Debate Congreso: ¿Debe haber moción de censura al MinDefensa por bombardeo donde murieron menores?

Los senadores Alex Flórez, del Pacto Histórico, y Germán Rodríguez, de Salvación Nacional, confrontaron versiones en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, acerca del debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Jorge Mora, tras bombardeos contra estructuras criminales en el Guaviare que dejó menores muertos.

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Para Flórez, hay un cambio evidente de discurso del Gobierno de Abelardo de la Espriella, que pasó de ver a los niños como víctimas que “cayeron en el reclutamiento forzoso” a que “el Estado vaya a aplastarlos”.

“O el ministro no hizo el protocolo y debe salir del cargo, o lo sabía y hay negligencia y ocultamiento de información”, afirmó.

Recordó que durante el gobierno de Gustavo Petro la oposición obligó a hacer estudios minuciosos para hacer operaciones en donde estuvieran menores de edad.

¿No se deben hacer bombardeos en ninguna circunstancia?

El congresista del Pacto aseguró que el debate que proponen al país es que “en Colombia no se pueden matar jóvenes víctimas del reclutamiento forzoso”. Además, aseguró que el Ejército tiene las capacidades de detectar si hay o no menores de edad.

“Deberían recuperarlos (a los menores de edad) y volverlos a la vida que les corresponde. El ministro ha matado a cuatro niños”, afirmó.

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¿Qué dicen desde Salvación Nacional?

El senador Germán Rodríguez defendió las acciones de las Fuerzas Militares y la decisión del ministro de Defensa de bombardear en el Guaviare.

“Los ataques aéreos no son indiscriminados. La muerte de los menores lo lamentos todos los colombianos, pero los culpables son los reclutadores”, sostuvo.

En contexto: Al menos 107 menores de edad han muerto en operaciones militares durante los últimos tres gobiernos

Recordó que dichos ataques aéreos “se hacen con estudio minucioso, absolutamente nada se hace al azar”.

Sobre las capacidades de las Fuerzas Militares para detectar si hay menores en el lugar en donde se realizará un bombardeo, el congresista dijo que es “prácticamente imposible de detectar”.

“Recuperar el país será un desgaste y tendrá riesgos latentes en un conflicto interno”, concluyó.

Escuche la entrevista completa con los congresistas aquí: