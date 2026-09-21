¿De la Espriella podría eliminar ministerios sin pasar el Congreso?: Polémico proyecto del uribismo
Juan Caicedo, senador del Centro Democrático, es el autor del proyecto.
Gabriel Becerra, representante Del Pacto Histórico y Juan Caicedo, senador del Centro Democrático, debatieron sobre el proyecto de ley que busca darle facultades extraordinarias al presidente para eliminar y fusionar ministerios y otras entidades del Ejecutivo, por un periodo de seis meses.
Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...