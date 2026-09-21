Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

21 sep 2026 Actualizado 17:08

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

¿De la Espriella podría eliminar ministerios sin pasar el Congreso?: Polémico proyecto del uribismo

Juan Caicedo, senador del Centro Democrático, es el autor del proyecto.

Añadir Caracol Radio en Google

Gabriel Becerra, representante Del Pacto Histórico y Juan Caicedo, senador del Centro Democrático, debatieron sobre el proyecto de ley que busca darle facultades extraordinarias al presidente para eliminar y fusionar ministerios y otras entidades del Ejecutivo, por un periodo de seis meses.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado