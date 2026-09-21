“La JEP no le ha cumplido a las víctimas”: representante de la Corporación Rosa Blanca

Sigue la polémica por el posible recorte presupuestal a la Jurisdicción Especial para la Paz que aprobaría el Gobierno Nacional. Las reacciones, así mismo, no se han hecho esperar y una de ellas fue la de la Corporación Rosa Blanca, organización sin ánimo de lucro conformada por mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Su representante, Adel González, se refirió al tema en los micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio.

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“La JEP no ha cumplido y no ha cumplido porque ha permitido que los victimarios de la Farc, los miembros del secretariado, simplemente hagan del proceso dialógico un mecanismo a través del cual se revictimice a las víctimas”, explicó.

Así mismo, acotó a que la JEP ha sido un mecanismo lento para darle solución a los casos denunciados por ellos.

“El desarrollo del proceso dialógico ante la JEP ha sido supremamente lento. Nosotros presentamos una denuncia en el año 2020 denunciando a ‘Timochenko’ como autor material del delito de reclutamiento y del delito de abusos sexuales en menor de 14 años y es ahora que la JEP no lo ha llamado a rendir versiones voluntarias. Esto ha sido, simplemente, una situación que, para nosotros las víctimas, ha sido devastadora porque no hemos encontrado en la JEP la respuesta y la celeridad que permita que nuestros casos sean resueltos y sean atendidos por esa jurisdicción”, subrayó.

Sobre Sandra Ramírez

Adicionalmente, González se refirió a Sandra Ramírez, quien fue citada a versión por la JEP recientemente. Se le preguntó por qué eso no había pasado antes, a lo que respondió que lo que pasa es que “hay ciertos intocables dentro del desarrollo de la investigación en la JEP”.

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“Entre esos están no solamente Sandra Ramírez, sino otros mandos, otras personas que, en su momento, fueron también miembros del secretariado y que hoy en día están gozando de pensiones en Europa. Aquí se presenta un manto de impunidad bastante grande para muchos comandantes”, aseguró.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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