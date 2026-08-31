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31 ago 2026 Actualizado 21:51

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Política

De La Espriella posesionará a los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral en Barranquilla

La ceremonia será mañana en la sede presidencial.

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Los nueve nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral aterrizarán en Barranquilla, para la ceremonia de posesión que encabezará el presidente Abelardo De La Espriella.

La ceremonia de posesión será en la sede presidencial de la capital del Atlántico, y está programada para mañana 1 de septiembre a las 11:00 a.m.

Los nuevos togados viajarán desde Bogotá y de sus correspondientes ciudades, al acto de posesión que le dará inicio a la puja por la presidencia del órgano electoral.

Al culminar la ceremonia de posesión, los nuevos magistrados regresarán a Bogotá, pues el miércoles 2 de septiembre será la primera sala plena, donde comenzarían a discutir los candidatos a la Presidencia del Tribunal, para la que ya hay varios nombres sonando, entre ellos, el de Antonio José Parra, de Salvación Nacional.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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