Periodistas rechazan amenazas a Ángela Villegas tras denuncias por atención de terremoto en Pereira

En la mañana de este lunes, 21 de septiembre, se conoció una carta de periodistas colombianos, en su mayoría risaraldenses, en la que expresaron su rechazo a las amenazas de muerte recibidas por la comunicadora Ángela María Villegas tras una entrevista en este mismo medio, con Julio Sánchez Cristo, director de 6AM W, en donde hizo una serie de denuncias relacionadas con la atención al terremoto en Pereira y Risaralda.

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Según explicó la misiva, Villegas habló con Sánchez Cristo sobre “lo que vio en el desastre del sismo y el malestar que, en círculos de opinión, existe por el poco avance que los gobiernos de Pereira y Risaralda le han dado al proceso de atención a la emergencia derivada del terremoto, según su opinión”.

La carta

Esto habría desatado una serie de amenazas de muerte que los periodistas rechazaron.

“Las amenazas de muerte contra la periodista Ángela María Villegas, y de las cuales ya asumió investigación la Fiscalía General de la Nación Seccional Risaralda, son una demostración de la pauperización del debate público en Colombia y en este caso, en el departamento de Risaralda”, expresaron.

Así mismo, mencionaron que en el país el hecho de pensar diferente no se puede convertir “en razón para deslegitimar al otro y tratar de eliminarlo de la conversación en forma directa o simbólica, bajo amenazas o con intimidaciones que atentan contra la libertad de expresión y de información”.

Y así, subrayaron: “Como periodistas y comunicadores, rechazamos enfáticamente cualquier expresión que violente los derechos fundamentales y las libertades de expresión y de prensa , al tiempo que, en la coyuntura del terremoto del pasado 10 de agosto, reiteramos el compromiso profesional en la reconstrucción de Pereira y Risaralda. En el mismo sentido, solo pedimos que el periodismo se haga bien, con responsabilidad y pulcritud”.

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Finalmente, el grupo de periodistas hicieron un llamado a las autoridades para que ofrezcan protección a Villegas al tiempo que “se adelanten las investigaciones de rigor con resultados contundentes en el menor tiempo”.

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