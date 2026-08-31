‘Antonio Medina’ amenaza con declarar objetivo militar a contratistas de Casanare y Boyacá

El Frente 28 José María Córdoba, comandado por alias ‘Antonio Medina’, lanzó una amenaza contra contratistas de Casanare y Boyacá. En un panfleto fechado este 31 de agosto, la estructura les ordena comunicarse con el grupo para “organizar el tema laboral, social y económico” y advierte que quienes hagan caso omiso “serán declarados objetivo militar por el Frente”.

La amenaza se conoce en medio de las acciones que viene adelantando la estructura de Antonio Medina en Casanare, donde mantiene presencia y busca ejercer presión sobre diferentes sectores de la región.

El mensaje está dirigido específicamente a quienes tienen contratos en Casanare y Boyacá, sin distinguir el tipo de obra o actividad que desarrollan. El panfleto aparece firmado a nombre de Antonio Medina e incluye un código QR y un contacto para que los contratistas se comuniquen con la estructura.

La advertencia de declararlos “objetivo militar” se produce en caso de que, según el propio documento, hagan “caso omiso al llamado”.

Alias ‘Antonio Medina’ es cabecilla del Frente 28 José María Córdoba, estructura del Estado Mayor de los Bloques y Frentes de alias ‘Mordisco’, con presencia principalmente en el oriente del país