“El Estado no dará tregua”: MinDefensa tras muerte de 20 integrantes de disidencias de ‘Mordisco’

Alias ‘Tigre’ o ‘Pintado’, señalado como principal cabecilla de la estructura Carolina Ramírez de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, murió en desarrollo de la Operación Militar Azarías en Guaviare. Su identidad fue plenamente establecida mediante prueba dactiloscópica. El balance de la operación deja hasta el momento 20 integrantes de esa estructura muertos, cinco capturados y dos menores de edad recuperados.

De acuerdo con las autoridades, ‘Tigre’ o ‘Pintado’ era el principal cabecilla de la estructura Carolina Ramírez y hombre de confianza de alias ‘Iván Mordisco’. Su muerte representa uno de los principales golpes recientes contra esta facción de las disidencias en Guaviare.

Entre los capturados está alias ‘Víctor’, señalado como cuarto cabecilla de la estructura. Además, la Fuerza Pública incautó 26 fusiles, cuatro ametralladoras, tres pistolas, 10 equipos de campaña y 13 chalecos multipropósito. Los cinco capturados y los dos menores recuperados ya fueron extraídos del área de operaciones.

“Alias ‘Iván Mordisco’, y quienes integran sus estructuras criminales deben entenderlo: el Estado no les dará tregua. La Fuerza Pública seguirá golpeando sus organizaciones con contundencia y dentro de la ley. A quienes empuñan las armas contra los colombianos les espera la desmovilización o la justicia. El crimen no se impondrá sobre Colombia”, dijo Mindefensa Jorge Mora.