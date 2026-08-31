“Eran combatientes”: MinDefensa y FFMM defienden bombardeo en Guaviare tras muerte de menores

El comandante general de las Fuerzas Militares, general Erick Rodríguez, defendió la legalidad del bombardeo ejecutado el pasado 27 de agosto en El Retorno, Guaviare, luego de que Medicina Legal estableciera que tres de los 10 muertos eran menores de edad. “Como resultado de la operación, se neutralizaron diez de sus integrantes, todos ellos combatientes”, aseguró Rodríguez.

Según explicó, la operación conjunta y coordinada con la Policía Nacional consistió en un ataque aéreo estratégico sobre tres zonas campamentarias en lo profundo de la selva, cerca del río Inírida, contra una estructura del bloque Jorge Suárez Briceño, dirigida por alias ‘Cotis’ y perteneciente a la facción de alias ‘Calarcá’. Además, un integrante fue capturado y otro menor de edad fue recuperado y puesto bajo protección para el restablecimiento de sus derechos.

El general Rodríguez reveló además el balance del material encontrado en el lugar del bombardeo: 19 fusiles, siete ametralladoras, 15 armas cortas, un mortero de 60 milímetros, 22 granadas de mortero, ocho granadas de 40 milímetros, 174 proveedores, 184 minas antipersonales, 20 granadas para dron y más de 29.000 municiones.

Sobre las minas, el general aseguró que “iban a ser utilizadas en el territorio colombiano y en las cuales hubiera podido caer un particular o uno de nuestros soldados”. Frente a la legalidad del ataque, sostuvo que “la operación militar observó todos los estándares legales para los ataques aéreos estratégicos, durante su planeamiento y durante su ejecución”. Añadió que posteriormente “se realizaron los actos urgentes en el sitio de los hechos como lo exige la ley”, incluida la entrega de los cuerpos a Medicina Legal para su identificación.

Por su parte, el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, confirmó que el informe de Medicina Legal determinó que tres de los 10 muertos eran menores de edad: dos tenían 15 años y uno 16. “Debemos ser claros, el reclutamiento y la utilización de menores de edad en el conflicto constituyen un crimen de guerra y una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario”, afirmó.

El ministro Mora sostuvo que “es clara la responsabilidad de los grupos armados narcoterroristas” y recordó que el reclutamiento ilícito está contemplado como delito en el Código Penal colombiano. “El Ministerio de Defensa lamenta que nuestros menores de edad sigan siendo reclutados e instrumentalizados por estos grupos narcoterroristas y bandas criminales. Rechazamos de manera categórica esta aberrante práctica”, señaló.

Mora anunció además que los ministerios de Defensa y Justicia trabajan en una mesa interdisciplinaria para fortalecer la respuesta del Estado frente al reclutamiento y utilización de menores, a la que serán invitadas la Rama Judicial, la Fiscalía General y las demás entidades competentes.

“El desarrollo incluirá posibles ajustes penales, agravación de sanciones y fortalecimiento de la persecución de las estructuras de dirección y las redes de captación”, explicó.

Según el ministro, se busca establecer una ruta integral para proteger a los menores y “sancionar con la mayor contundencia a quienes reclutan, utilizan o instrumentalizan” niños y adolescentes para cometer delitos. Finalmente, anunció que se instaurarán las respectivas denuncias ante la Fiscalía General de la Nación.

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