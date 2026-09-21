Esposa del coronel (r) Plazas Vega será embajadora de Colombia en Perú

Thania Vega, esposa del coronel (r) Alfonso Plazas Vega, será la nueva embajadora de Colombia en Perú. El gobierno de Abelardo de la Espriella ya recibió el beneplácito por parte del Ejecutivo de la presidenta Keiko Fujimori para nombrar a la exsenadora del Centro Democrático como la jefa de la misión diplomática en Lima.

Cabe recordar que Plazas Vega fue absuelto en medio de un juicio civil en un tribunal federal en Estados Unidos por el asesinato del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán en medio de la retoma del Palacio de Justicia.

En entrevista exclusiva con Caracol Radio, el coronel en retiro aseguró sentirse “muy contento” de haber sido absuelto por segunda vez.

“En ambos casos he presentado la cara con la frente alta, con humildad, eso sí, y con la seguridad de que hemos cumplido a los colombianos”, dijo.

Otro hecho relevante en este nombramiento es que el presidente Abelardo de la Espriella expresó su apoyo públicamente al coronel (r) Plazas Vega antes y después de afrontar el juicio. Incluso, el mandatario afirmó tras conocer el fallo: “se hizo justicia con un héroe de la patria”.

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