Jorge Lemus presentará recurso de apelación para buscar mantener su esquema de seguridad

El exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, le confirmó a Caracol Radio sobre modificaciones a su esquema de seguridad.

Y es que la Unidad Nacional de Protección anunció la suspensión a los esquemas de protección para varios exfuncionarios, entre ellos Jorge Lemus.

El exfuncionario del gobierno Petro y actual director encargado de la Unidad de Análisis Financiero, UIAF, presentará un recurso de apelación contra la decisión de la Unidad Nacional de Protección, para buscar mantener su protección.

Suspensión para otros funcionarios del gobierno Petro

La decisión de la suspensión del esquema de seguridad no es solo para el exdirector de la DNI, también cobijaría al exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, al exministro de Minas Edwin Palma, el exjefe de Trabajo Antonio Sanguino, la exministra de Comercio Diana Morales, el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, y el exministro de Hacienda Germán Ávila.

Además de, la exministra de las TIC Yeimi Carina Murcia, la excanciller Rosa Yolanda Villavicencio y al exministro del Interior Armando Benedetti.

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