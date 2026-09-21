“Gobierno De la Espriella está comprometido con las víctimas”: Sofía Gaviria tras polémica por JEP

El pasado 18 de septiembre, Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, envió una carta a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, manifestando su preocupación por dos anuncios del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

El primero, un recorte presupuestal al tribunal de paz por $100.000 millones de pesos. Y el segundo, una reforma constitucional para que las decisiones de la JEP las revise la Justicia Penal Militar.

A propósito ha revivido la polémica sobre los resultados de la JEP y si le ha cumplido a las víctimas con el mandato del Acuerdo de Paz de 2016 sobre verdad, justicia y reparación.

“Ese tribunal no estaba hecho para esclarecer los hechos atroces criminales de las FARC, sino para esconderlos y para dejarlos, para legitimarlos y abroquelarlos frente a otras justicias supuestamente internacionales para que no fueran perseguidos por sus crímenes atroces y contra natura”, dijo Gaviria

Y agregó: “Lo que vemos con muy positivo, efectivamente, con este gobierno, es que este gobierno está comprometido realmente con la verdad para las víctimas y con una justicia, con justicia y, por tanto, reparación. La reparación empieza no solamente la, es una reparación económica, la reparación moral, la reparación ética de todo el país, de que unos criminales que acabaron con la vida de colombianos a través del secuestro, y de las masacres.”