Ofensiva de Fuerzas Militares: Al menos 18 muertos dejan bombardeos contra ‘Calarca’ y ‘Mordisco’

Las Fuerzas Militares ejecutaron el primer bombardeo contra las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ durante el actual Gobierno, en la vereda Lagos del Dorado, municipio de Miraflores, Guaviare. La operación, denominada Azarías, estuvo dirigida contra el Frente Carolina Ramírez y deja preliminarmente ocho integrantes de esa estructura muertos, tres capturados y dos personas recuperadas que manifiestan ser menores de edad, situación que está siendo verificada. Las autoridades también buscan establecer si entre los muertos se encuentra alias ‘El Tigre’ o ‘Pintado’, uno de los principales cabecillas de ‘Mordisco’ en esta región del país.

Este es el segundo bombardeo de las Fuerzas Militares contra las disidencias en Guaviare en menos de una semana, pero el primero dirigido contra ‘Mordisco’. El pasado 27 de agosto, una operación aérea en El Retorno golpeó estructuras de alias ‘Calarcá’ y dejó 10 muertos, entre ellos tres menores de edad.

Es decir, en cuestión de cuatro días la ofensiva militar alcanzó a los dos bandos que actualmente libran una guerra por el control territorial de Guaviare.

La disputa entre ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’ se ha concentrado especialmente en El Retorno, Calamar, Miraflores y sectores rurales de San José del Guaviare, territorios estratégicos por los corredores que conectan el departamento con Meta, Caquetá y Vaupés, además de las rutas utilizadas para movilizar hombres, armas y recursos provenientes de las economías ilegales.

En los últimos meses, las estructuras de ‘Calarcá’ han buscado ampliar su dominio sobre zonas controladas por ‘Mordisco’, provocando una cadena de enfrentamientos y desplazamientos de sus hombres.

Uno de los episodios más fuertes ocurrió en enero en El Retorno, donde los enfrentamientos entre ambas facciones dejaron más de 20 integrantes muertos.

La guerra volvió a escalar a finales de mayo en Charras-Boquerón, zona rural de San José del Guaviare, donde los combates dejaron cerca de 50 muertos, la mayoría integrantes de las estructuras de ‘Mordisco’. Desde entonces, ambas facciones han reforzado hombres y posiciones para evitar perder corredores y áreas de influencia.

La ofensiva militar de esta semana entra directamente en ese escenario: el jueves fueron bombardeadas estructuras de ‘Calarcá’ en El Retorno y ahora el objetivo fueron las de ‘Mordisco’ en Miraflores. Con estas dos operaciones, las Fuerzas Militares buscan golpear simultáneamente las capacidades de los dos grupos que se enfrentan por Guaviare, mientras continúan las operaciones terrestres y los combates para establecer el balance definitivo del bombardeo contra el Frente Carolina Ramírez.