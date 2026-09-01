CNE se abstuvo de investigar a Cepeda por presuntas irregularidades en financiación de campaña

Iván Cepeda y logo del CNE Colombia. Fotos: (Colprensa - Camila Díaz) / Colprensa - CNE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) se abstuvo de iniciar una investigación en contra del senador Iván Cepeda por supuestas irregularidades en la financiación su campaña para la consulta partidista.

Según el organismo electoral no existe mérito para iniciar una investigación. La decisión la firmaron los exmagistrados Benjamin Ortiz, Alfonso Campo y Altus Baquero.

Es de recordar que los denunciantes aseguraban que entre los gastos de Cepeda aparece un aporte de la empresa SAMAT PUBLICIDAD S.A.S. por valor de $609 millones y, otro de Javier Antonio Pérez Páez, representante legal de SAMAT PUBLICIDAD S.A.S, por valor de $116 millones razón por la cual se estaría superando el tope del 10% de la financiación privada.

No obstante, según una resolución reciente del CNE no se encontraron acreditadas estas donaciones, sino que corresponde en a créditos en especie por publicidad.

Señalaron desde el CNE que las operaciones mencionadas son fuentes de financiación autorizadas por el marco normativo vigente. Estos créditos no están sujetos a las restricciones de las donaciones individuales