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31 ago 2026 Actualizado 02:13

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Al menos tres menores de edad murieron en bombardeo contra disidencias en Guaviare

En zona rural del municipio de Calamar, fue encontrada una menor que aseguró haber estado en el bombardeo contra las disidencias de las Farc. Foto: Getty Images / FERNANDO VERGARA

En zona rural del municipio de Calamar, fue encontrada una menor que aseguró haber estado en el bombardeo contra las disidencias de las Farc. Foto: Getty Images / FERNANDO VERGARA(Thot)

En zona rural del municipio de Calamar, fue encontrada una menor que aseguró haber estado en el bombardeo contra las disidencias de las Farc. Foto: Getty Images / FERNANDO VERGARA
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Al menos tres menores de edad murieron en el bombardeo de las Fuerzas Militares contra las disidencias de alias ‘Calarcá’ en zona rural de El Retorno, Guaviare, operación que dejó un total de 10 integrantes de esa estructura muertos.

La operación militar fue ejecutada en la madrugada del pasado 27 de agosto contra un campamento del Bloque Jorge Suárez Briceño, estructura de las disidencias que opera bajo el mando de alias ‘Calarcá’. Tras el ataque aéreo, tropas ingresaron a la zona para asegurar el área y recuperar los cuerpos.

La información conocida posteriormente permitió establecer que entre los 10 muertos hay al menos tres menores de edad que habían sido reclutados por esta estructura armada ilegal. Las autoridades avanzan en los procedimientos de identificación de las personas que murieron durante la operación.

Este bombardeo se produjo en medio de la ofensiva de las Fuerzas Militares en Guaviare, una región donde las estructuras de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Iván Mordisco’ mantienen una disputa por el control territorial, corredores estratégicos y economías ilícitas.

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