Incautan 695 kilos de cocaína que pertenecerían al ELN en Cúcuta

Cúcuta.

Tropas del Grupo de Caballería Mecanizado N°5 General Hermógenes Maza, adscrito a la Trigésima Brigada del Ejército, en coordinación con la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, localizaron un complejo clandestino utilizado, presuntamente, para el procesamiento de cocaína en zona rural de la vereda El Ojito, en Cúcuta.

Durante la operación fueron incautados 695 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 132 galones de base de cocaína en solución, sustancias que, de acuerdo con las autoridades, estarían destinadas a continuar el proceso de producción y posterior distribución del estupefaciente.

En el lugar también fueron encontrados más de 1.600 galones de sustancias químicas líquidas, entre ellas acetona, ACPM y ácido clorhídrico, además de 185 kilogramos de insumos sólidos como cloruro de calcio y permanganato de potasio, utilizados en distintas etapas del procesamiento del alcaloide.

Las autoridades localizaron, además, maquinaria empleada para la producción a mayor escala, entre ella una prensa hidráulica, cuatro mezcladoras artesanales, hornos microondas y equipos utilizados para procesos de destilación.

Uno de los hallazgos que generó especial atención fue la ubicación de depósitos subterráneos donde era almacenada acetona en recipientes de aproximadamente 55 galones.

Según el Ejército, esta práctica representa un riesgo por las características inflamables y volátiles de esta sustancia y podría generar afectaciones al suelo y a fuentes de agua en caso de fugas o derrames.

La infraestructura y los elementos encontrados fueron destruidos durante la operación, con lo que, según las autoridades, se afecta la capacidad logística y financiera del ELN, al que impedir el procesamiento de una cantidad significativa de sustancias destinadas al narcotráfico.

El Ejército señaló que este tipo de operaciones buscan debilitar las economías ilícitas que financian las actividades de las organizaciones criminales y anunció que continuará adelantando acciones coordinadas con otras autoridades en Norte de Santander.