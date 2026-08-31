Nuevos puntos de atención para el Sisben en Cúcuta

Cúcuta

La Alcaldía de Cúcuta informó que el Sisbén continuará vigente hasta el 31 de octubre del presente año, mientras avanza el proceso de transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI).

Con ese propósito y facilitar el acceso de la comunidad a la información y orientación sobre estos procesos, la Oficina de Caracterización Socioeconómica que cuenta actualmente con cinco puntos fijos de atención y, a partir de hoy, habilitará dos nuevos puntos, ampliará la cobertura en diferentes sectores de la ciudad y el área rural.

Estos son los puntos fijos de atención:

*Sede Principal – Centro Comercial Las Mercedes*

Av. 7 entre calles 5 y 6, Centro, Cúcuta.

7:30 a. m. a 1:00 p. m.

*Biblioteca Julio Pérez Ferrero*

Av. 1 entre calles 12 y 13, centro.

7:30 a. m. a 12:00 m.

*Salón Comunal – Barrio Aeropuerto*

Calle 6 #2-36, Salón Comunal, Cúcuta.

7:30 a. m. a 1:00 p. m.

*Cuidarte – Barrio La Libertad*

Calle 13, Av. 16AB, barrio La Libertad, Cúcuta.

7:30 a. m. a 1:00 p. m., en jornada continua.

*Centro Regional de Atención a Víctimas (CRAV) Comuneros*

Calle 0 Nº 12-17, barrio Comuneros, junto a Bomberos de Atalaya.

7:30 a. m. a 1:00 p. m.

Desde el 31 de agosto se suman dos nuevos puntos:

*Cuidarte – Barrio Niña Ceci*

Calle 5 #7-71, barrio Niña Ceci.

7:30 a. m. a 1:00 p. m.

*Corregimiento Agua Clara*

Frente a la cancha Valois Colmenares, Cúcuta.

8:00 a. m. a 12:00 m.

El Sisbén seguirá vigente hasta el 31 de octubre

La Oficina de Caracterización Socioeconómica recordó que, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 662 del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el proceso de transición del Sisbén al Registro Universal de Ingresos (RUI) se extenderá hasta el 31 de octubre de 2026.

Por esta razón, los ciudadanos que actualmente encuentren en su ficha dos puntajes, uno correspondiente al Sisbén y otro al RUI, deben tener presente que el puntaje del Sisbén continuará vigente hasta el 31 de octubre de 2026.

Asimismo, se informa que se aplicará la modalidad de pico y cédula de acuerdo con el último dígito del documento de identidad, en todos los puntos de atención:

* *Días pares:* cédulas terminadas en *0, 2, 4, 6 y 8*.

* *Días impares:* cédulas terminadas en *1, 3, 5, 7 y 9*.

La Administración Municipal invita a la ciudadanía a acudir al punto de atención más cercano y a verificar previamente el día que le corresponde según el último número de su documento.

Asimismo, puede obtener información a través de la asistente virtual ‘SISI’ a través de su celular, sin necesidad de salir de casa.

Finalmente, la Alcaldía de Cúcuta recordó que todos los trámites relacionados con el Sisbén son presenciales y gratuitos. No se requiere de intermediarios ni de terceros para realizar ningún proceso.