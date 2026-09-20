Familia de Angie Jácome clama su liberación tras secuestro con policías en Norte de Santander.

Norte de Santander

Familiares de la mujer que fue secuestrada hace un mes junto con los tres uniformados de la DIJIN en Norte de Santander, están clamando por su libertad.

Se trata de Angie Jácome, madre de una menor de 4 años, quien fue secuestrada junto con el mayor Fredy Alexis Russi González y los patrulleros Erika Tatiana Monroy Hurtado y Edinson Yesid Medina Traslaviña el pasado 17 de agosto sobre la vía nacional Cúcuta – Ocaña, a la altura del municipio de Bucarasica.

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El ELN es el responsable del secuestro

“Hacemos un llamado respetuoso y desde el corazón a los integrantes del ELN. Nos dirigimos a ustedes con el alma en la mano para pedirles por la vida, la integridad y el pronto regreso a casa de Angie Jácome”, dijo su familia a través de redes sociales.

Recordemos que los últimos días el ELN entregó la primera prueba de supervivencia y dejó en evidencia que junto a los uniformados también secuestraron a esta mujer.

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“Angie es una mujer joven, una madre trabajadora cuyo único gran amor y prioridad es su pequeña hija de tan solo 4 años, quien hoy llora su ausencia y pregunta cada instante por su mamá”.

Familia de Angie Jácome desmiente señalamientos

Su familia está exigiendo que le respeten la vida y la integridad de esta mujer y que le permitan regresar lo más pronto posible al seno de su hogar, aclarando que Angie no pertenece ni ha sido parte de ningún grupo armado. Lo anterior, después que el ELN la señalara de sostener una relación con alias Andrey Avendaño.

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“Queremos aclarar categóricamente que Angie no pertenece ni ha sido parte de ningún grupo armado, ni de las disidencias de las FARC. Las versiones o señalamientos que la vinculan con estas organizaciones son totalmente falsas; ella ha sido víctima de señalamientos infundados e incriminaciones injustas que no corresponden a la realidad de su vida”, concluyó la familia.