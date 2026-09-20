Ocho familias afectadas por incendio en el barrio Las Cumbres de Cúcuta. / Foto: Samir Contreras.

Cúcuta

Desde la una de la tarde de este domingo 20 de septiembre, el cuerpo de bomberos voluntario de Cúcuta atiende la emergencia presentada en el barrio Las Cumbres, por un incendio de gran magnitud qua ha afectado varias viviendas.

De manera preliminar, las autoridades desde la oficina de Gestión de Riesgos de la Alcaldía de Cúcuta reportan que al menos ocho viviendas han resultado afectadas por la conflagración.

Tres vehículos de bomberos se encuentran en el lugar tratando de controlar las llamas.

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A pesar de la magnitud de la emergencia, hasta el momento no han reportado personas heridas, tan solo los daños materiales.

Los organismos de socorro continúan en el lugar de la emergencia.

El equipo de trabajo de la oficina de Gestión de Riesgos de la Alcaldía de Cúcuta adelantará el censo correspondiente para atender a las familias afectadas por la conflagración.