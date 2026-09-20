Adulto mayor resultó herido en el Catatumbo tras ataque con explosivo lanzado desde un dron

Catatumbo

Los ataques con drones en la región del Catatumbo vuelve a afectar a la población civil. En un reciente hecho presentado en zona rural, un adulto mayor resultó herido tras el lanzamiento de un explosivo desde un dron.

De acuerdo con la información entregada por parte de la comunidad, el hecho se presentó en la vereda El Diviso, corregimiento de Filo el Gringo, jurisdicción de El Tarra, Norte de Santander.

¿Cómo fue el ataque?

La comunidad de esta vereda aseguró que un grupo de personas se encontraba refugiándose en una vivienda cuando fueron sorprendidos por el explosivo.

El hecho también dejó múltiples daños a la infraestructura.

Hasta el momento se desconoce el estado actual de salud de este adulto mayor, mientras la misma comunidad hace un llamado a los grupos armados para que se respete la vida e integridad de la población civil y sean apartados del conflicto armado.

Recordemos que en la región del Catatumbo, desde el pasado 16 de enero del 2025, las disidencias del Frente 33 de las FARC y el ELN adelantan una disputa territorial que ha dejado más de 140 mil víctimas de desplazamiento, más de 200 personas asesinadas, más de 69 víctimas por ataques con explosivos lanzados desde drones y un número, aún por establecer, de víctimas por minas antipersona.