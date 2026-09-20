Conflicto en el Catatumbo agudiza crisis de orden público en Cúcuta

Cúcuta

Cúcuta está en alerta máxima por el coletazo que está sintiendo la ciudad, cumplidos 20 meses de conflicto armado entre las disidencias del Frente 33 de las FARC y el ELN en la región del Catatumbo.

Desde la organización social Tejedores de Paz están alertando por la repercusión en materia de orden público que está teniendo la ciudad de Cúcuta y su Área Metropolitana, a causa de uno de los conflictos armados más complejos que ha vivido la región del Catatumbo.

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“En general, la región nortesantandereana, desde hace 20 meses o un poco más, ha venido agonizando precisamente por este conflicto y hemos sido afectados de una u otra forma”, dijo en entrevista con Caracol Radio, Diana Vargas, de la organización Tejedores de Paz.

Una crisis humanitaria con más de 140 mil desplazados

De acuerdo con datos entregados por parte de las autoridades en Norte de Santander, durante estos 20 meses de conflicto armado, más de 140 mil personas han salido desplazadas de la región.

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En su gran mayoría, esta población que deja sus tierras huyendo de la violencia ha llegado a los cascos urbanos de Cúcuta, Tibú y Ocaña. Hecho que ha provocado un desbordamiento de las capacidades institucionales para atender a las víctimas.

Según Tejedores de Paz, la población víctima se encuentra actualmente “descubierta” frente a amenazas latentes que no cesan, incluso tras haber abandonado sus fincas.