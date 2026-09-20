Familiares del conductor de ambulancia secuestrado en el Catatumbo continúa pidiendo por su libertad

Norte de Santander

Los familiares de Jeisson Bonilla, conductor de la ambulancia del Hospital de Tibú en Norte de Santander secuestrado el pasado 10 de septiembre, continúan pidiendo a los responsables de su plagio que se le respete la vida y le permitan regresar pronto al seno de su hogar.

A través de un video difundido por redes sociales, su esposa, padres y hermanos están suplicando por la pronta liberación de Bonilla.

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“Es un buen hijo”: familiares del conductor

“Pido de todo corazón, en el nombre del señor Jesucristo, que me le respeten de la vida”, dijo en este video uno de los familiares del conductor.

A su petición, agregó esta persona “que me lo devuelvan sano y salvo. Somos una familia que estamos sufriendo por él”.

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Este hombre argumentó en el video que Bonilla “es una persona muy buena, un hijo muy bueno”.

En este mismo video, una mujer que aparece con una niña pequeña en brazos, aseguró que la menor pregunta todos los días por su papá.

El ELN se atribuyó el secuestro

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La semana anterior, el ELN a través de un video, se atribuyó el secuestro de Jeisson Bonilla, al tiempo que entregó una prueba de supervivencia del hombre.

Esta prueba fue un video donde Bonilla daba varias declaraciones, entre ellas, aceptar que transportó varias elementos, al parecer, a las disidencias del Frente 33 de las FARC.

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“Me trajeron a Cúcuta, me amenazaron, yo al principio les decía que no, me decían que les colaborara, me dijeron que iba a ganar bueno, empecé a bajarles cosas, hace como ocho meses, bajaba dos o tres paquetes, cada semana, cada dos semanas hacía dos viajes, me pagaban en Cúcuta, me consignaban un millón, seiscientos, setecientos...”

En este mismo testimonio, Bonilla indicó que “yo transportaba paquetes, nunca me quisieron decir que era, hasta que me agarraron, eran drones, a veces bajaba tres paquetes me decían que era delicado... el destino de esos paquetes, yo los recogía en Cúcuta y ellos me recibían llegando al hospital”.