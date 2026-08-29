Gobierno Nacional se compromete a garantizar atención médica urgente para niño de 7 años en Cúcuta. / Foto: Tomada de video compartido por la familia.

Cúcuta

Desde el sexto mes de gestación, Andrea García, madre de Lucas Francesco Murillo García, supo que su hijo nacería con una patología cardiaca, misma que ha obligado a su familia a enfrentar múltiples procedimientos médicos y una larga batalla para que el menor, que actualmente tiene siete años, reciba atención médica oportuna.

Tan solo 48 horas después de su nacimiento, Lucas tuvo que ser sometido a su primer cateterismo. Según lo relató su mamá a Caracol Radio, los especialistas buscaban mantener abierto un ducto necesario para que su corazón funcionara con normalidad. A pesar de lo anterior, cinco días después, Lucas fue sometido a una cirugía de corazón abierto.

Después de esta intervención quirúrgica, Lucas enfrentó otra complicación por la ruptura de una arteria mamaria y un paro cardiorrespiratorio. Lucas tuvo que ser conectado a un sistema de soporte que asumió temporalmente las funciones del corazón y los pulmones.

Una enfermedad que ha requerido múltiples procedimientos

Con tan solo siete años, Lucas ha tenido que vivir múltiples controles especializados, así como procedimientos quirúrgicos, que buscan estabilizar su corazón.

La Fundación Cardiovascular de Colombia, ubicada en la ciudad de Bucaramanga, se convirtió en uno de los centros médicos que ha seguido de cerca el caso del menor.

Sin embargo, desde hace varios meses, la familia Murillo García ha enfrentado dificultades con las autorizaciones de su EPS para continuar con los controles médicos.

Según narró la mamá, esto los obligó a presentar numerosas tutelas y desacatos para conseguir las autorizaciones relacionadas con medicamentos, traslados, controles médicos y viáticos.

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“Yo he hecho muchas tutelas para que nos autoricen los traslados, los controles, los viáticos y todo eso”, relató la madre.

Lucas necesita un trasplante de corazón

Las trabas presentadas para los procesos administrativos que garanticen la atención médica oportuna del menor, ha provocado deterioro en la salud de Lucas. Ante esto, los especialistas plantearon la posibilidad de iniciar el proceso para que pueda acceder a un trasplante de corazón.

Y es que según narró Andrea, su mamá, Lucas ha venido presentando saturaciones de oxígeno muy bajas, con niveles de 55, que comprometen su vida.

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El video que llevó el caso hasta el Gobierno Nacional

La angustia y el cansancio por estar tocando puertas y no recibir la atención oportuna para su hijo, llevó a Andrea a proponerle a su familia que Lucas hiciera un video dirigido al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, solicitándole que lo ayudara con sus trámites.

“Le dije a mi hijo, hagámosle a ver por las redes sociales, a ver si de pronto alguien nos colabora y la verdad no pensábamos que iba a ser así, esa avalancha de personas que quieren ayudarnos y colaborarnos. La verdad estoy muy contenta de ver que ya le llegó a oídos del presidente que era nuestro objetivo”, relató Andrea García a Caracol Radio.

La ministra de Salud se comunicó con la familia

La mamá de Lucas relató que posteriormente recibió una llamada de la ministra de Salud, quien le manifestó su intención de ayudar con el caso.

“Me dijo que ahorita me llamarían de la Fundación Cardiovascular de Colombia y así fue, me llamaron ya para pedirme la última historia de cardiología y ahora estamos esperando, porque me dijo que debía ir a la Nueva EPS el lunes para que me autoricen eso y los viáticos”.

Para Andrea, lograr la autorización de los servicios médicos representa apenas el comienzo de una nueva etapa.

El objetivo es que los especialistas determinen si Luca puede ingresar formalmente a una lista de espera para trasplante de corazón.

“Sé que no es un proceso corto, es largo”, manifestó Andrea, quien asegura mantener la esperanza y poner el futuro de su hijo “en manos de Dios”.

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Mientras tanto, la familia espera que las nuevas gestiones permitan garantizar la atención especializada que Luca necesita y avanzar en el proceso que podría darle una nueva oportunidad de vida.