Incautan contrabando avaluado en $240 millones en la frontera entre Colombia y Venezuela. / Foto: Mecuc.

Norte de Santander

Un fuerte operativo coordinado entre la Policía Fiscal y Aduanera, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, Secretaria de Hacienda de Norte de Santander y el INVIMA, dejó al descubierto mercancía de contrabando que pretendía ser comercializada en territorio nacional.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, este operativo se llevó a cabo en el barrio La Parada del municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander, a escasos metros de la línea limítrofe entre Colombia y Venezuela.

En este sector fueron allanadas dos viviendas que eran utilizadas para el almacenamiento de esta mercancía.

Las autoridades encontraron en los inmuebles “productos de origen extranjero que no contaban con la documentación exigida para acreditar su legal ingreso, almacenamiento y comercialización en el territorio nacional. Como resultado del procedimiento fueron aprehendidas 11.108 cajetillas de cigarrillos, 7.124 unidades de productos perecederos y 6.300 unidades de chimó”.

El Mayor Rafael Eduardo Murcia Córdoba, Jefe División de Control Operativo Cúcuta, indicó que “este resultado operacional representa un impacto significativo contra las dinámicas del comercio ilegal y el contrabando en la región, actividades que afectan directamente a los sectores productivos y comerciantes que desarrollan sus actividades dentro del marco de la legalidad”.