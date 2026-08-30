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30 ago 2026 Actualizado 01:42

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Cúcuta

Lucas Murillo, niño de 7 años, será trasladado a Bucaramanga para recibir atención médica

Andrea García, madre de Lucas, confirmó a Caracol Radio que el menor será trasladado este domingo 30 de agosto.

Gobierno Nacional se compromete a garantizar atención médica urgente para niño de 7 años en Cúcuta. / Foto: Tomada de video compartido por la familia.

Gobierno Nacional se compromete a garantizar atención médica urgente para niño de 7 años en Cúcuta. / Foto: Tomada de video compartido por la familia.

Gobierno Nacional se compromete a garantizar atención médica urgente para niño de 7 años en Cúcuta. / Foto: Tomada de video compartido por la familia.
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Cúcuta

Lucas Murillo, el niño de 7 años que se viralizó después de pedirle al presidente Abelardo de la Espriella, que le ayudará con sus trámites para recibir atención médica, será trasladado a Bucaramanga este domingo 30 de agosto para continuar con el tratamiento especializado que requiere.

La información fue confirmada por Andrea García, madre del menor, quien señaló a Caracol Radio que Lucas ya cuenta con las autorizaciones necesarias para ser atendido en la capital de Santander.

Más información

El traslado a Bucaramanga permitirá que el niño pueda acceder a servicios de atención médica especializada, de acuerdo con sus patología cardiaca.

La familia espera que este procedimiento facilite la continuidad de la atención de Lucas y permita avanzar en su proceso médico con el acompañamiento de los especialistas.

El traslado está previsto para este domingo 30 de agosto, mientras la familia continúa pendiente de la evolución del menor y de las indicaciones del equipo médico.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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