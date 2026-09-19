Dispositivo de seguridad en Cúcuta por el Día del Amor y la Amistad
Más de 600 policías custodian el Área Metropolitana.
Cúcuta
A través del Plan Blindaje, las autoridades en el Área Metropolitana de Cúcuta buscan garantizar la seguridad de los ciudadanos durante la celebración de Amor y Amistad de este año 2026.
De acuerdo con el reporte entregado por la Policía Metropolitana de Cúcuta, más de 600 uniformados, hombres y mujeres, estarán desplegados en puntos estratégicos, para acompañar, prevenir y vigilar cualquier situación que altere el orden público en zona de frontera.
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Durante este fin de semana las autoridades adelantarán puestos de control, patrullajes constantes e intervenciones focalizadas por parte de las diferentes especialidades de la institución.
El objetivo que busca este dispositivo de seguridad es contrarrestar delitos de alto impacto como los hurtos, además de mitigar hechos de intolerancia y riñas que suelen incrementarse en este tipo de festividades.
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Recomendaciones de seguridad para el fin de semana de Amor y Amistad
Así mismo las autoridades entregaron recomendaciones a la ciudadanía para tener en cuenta durante este fin de semana de Amor y Amistad. Entre ellas están:
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- Modere el consumo de bebidas embriagantes y evite conducir bajo sus efectos.
- Ante cualquier diferencia, acuda al diálogo, la tolerancia y el respeto.
- Si va a salir de su vivienda, déjela bajo el cuidado de una persona de confianza.
- Evite portar grandes cantidades de dinero en efectivo y esté atento a sus pertenencias.
- Informe oportunamente a las autoridades cualquier situación que pueda afectar la seguridad o convivencia ciudadana.
Jenny Márquez
Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...