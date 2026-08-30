Tabla de posiciones de la Premier League: así quedó tras triunfos de Chelsea y Manchester

Continúan las emociones de la Premier League. La fecha 2 de la competición comenzó el pasado viernes 28 de agosto y concluirá este lunes 31 del mismo mes, con la acción del campeón del certamen, Arsenal.

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Crystal Palace 1-4 Manchester City

Terminó en goleada a favor del equipo de Enzo Maresca con dobletes de Erling Haaland y Rayan Cherki. El descuento del cuadro local fue un autogol de Gianluigi Donnarumma.

Liverpool 2-2 Nottingham Forest

El equipo Red todavía no ha ganado en este camnpeonato y sumó su primer empate, luego de caer ante Leeds en la primera jornada. Los goles fueron de Alexander Isak y Victor Muñoz, mientras que por la visita marcaron Dan Ndoye y Morgan Gibbs-White.

Coventry 0-1 Hull City

En el duelo de los recién ascendidos la victoria se la llevó el Hull gracias a una anotación de Liam Millar. Segunda derrota para el equipo que dirige Frank Lampard.

Bournemouth 1-1 Everton

Fue empate en el Vitality Stadium. Lo empezó ganando el local con gol de Alex Scott y lo iguló de manera agónica James Tarkowski para los Toffes al 90+1′.

Tottenham 0-2 Newcastle

Mal inicio de campaña para los Spurs, que acumularon su segunda caída. Esta vez fue en calidad de local ante las Hurracas, que se impusieron coon goles de Anthony Elanga y Yoane Wissa.

Sunderland 1-0 Fulham

Victoria por la mínima diferencia para los locales, gracias a una anotación del haitiano Wilson Isidor al minuto 75′.

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Leeds 1-1 Brentford

Primer empate para ambos equipos en el certamen. Lo empezó ganando la visita al minuto 41′ con gol del alemán Kevin Schade y lo empató Dominic Calvert-Lewin.

Chelsea 4-3 Brighton

Gran partido en el Stamford Bridge. El cuadro londinense se puso 3-0 en apenas 32 minutos, con goles de Romeo Lavia, Pedro Neto y Joao Pedro, luego descontó Malick Yalcouyé. Para el complementó apretó al visita con un autogol de Joao Pedro para el 3-2, luego anotó Cole Palmer el ganador para el Chelsea y cerró el 4-3 final Pascal Gross.

Manchester United 5-2 Ipswich Town

La gran figura de la goleada fue el portugués Bruno Fernandes, quien marcó triplete, aunque el que inició ganando fue la visita con anotación de Leif Davis al 29′. Hubo un autogol de Jacob Greaves al 56′ y Bryan Mbeumo marcó el quinto de los Diablos Rojos, mientras que Chuba Akpom puso el 5-2 definitivo para la visita.

Lunes 31 de agosto

- Aston Villa vs. Arsenal / 2:00 p.m.

Así va la tabla de posiciones de la Premier League