“Descansa en paz y cuídanos desde arriba”: emotiva carta de despedida de Lionel Messi hacia su padre

Tras cuatro días del fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, el legendario capitán argentino y para muchos considerado como el mejor jugador de la historia del futbol, compartió por medio de sus redes sociales un emotivo mensaje de despedida.

El pasado 10 de agosto, ´Lio´ viajó junto a su esposa Antonella a la ciudad de Rosario, para el velatorio de su padre.

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En la carta publicada por Messi, el delantero mencionó: “Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a volver a hablar... Se que estabas sufriendo y que era lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”. A día de hoy, la causa de deceso de Jorge Messi sigue con diagnostico reservado.

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Días antes del debut de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026, todo estaba previsto para que Jorge acompañara a su hijo con la Albiceleste en la cita mundialista. Sin embargo, la recaída de salud del progenitor no le permitió viajar a los partidos. El ´10´ señaló en su carta: “Tanto que me pedías que juegue mi último mundial y días antes fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo”.

Su promesa de la final

“Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar... Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”, expresó Messi en su carta con el fin de mantener la esperanza de darle esa alegría a su padre.

Su último adiós

En la parte final de la carta, el argentino agradeció y añadió la despedida final a su padre: “Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo... Descansa en paz y cuídanos desde arriba cómo lo hacías acá. Gracias por todo... Te amo, pa”.