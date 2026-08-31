Tabla de posiciones de LaLiga: así quedó Barcelona, luego de golear al Rayo Vallecano

El FC Barcelona avanza con paso firme en LaLiga 2026-27. El cuadro culé ganó, gustó y goléo este lunes 31 de agosto de la mano de Raphinha y Lamine Yamal, grandes estrellas que se despacharon con doblete ante un frágil Rayo Vallecano.

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Resumen del partido Barcelona 5-2 Rayo Vallecano

Álvaro García, ubicado en el extremo derecho, fue protagonista del tanto con el que el conjunto visitante sorprendió al vigente campeón en el minuto 12. El mediapunta andaluz dejó en evidencia a Koundé, titular en detrimento de Eric García en el lateral derecho, y asistió con precisión a Sergio Camello que, con el pie tenso, clavó el balón en la escuadra.

El gol -el primero que recibe Joan Garcia en LaLiga- fue un accidente tras un inicio estimulante del Barça, que no paró de presionar y generar llegadas. Encontró la finura en el minuto 19, con una triangulación entre Pedri, Xavi Espart y Raphinha, que se zafó de la defensa vallecana con un regate, propio de un delantero centro, para superar con clase al guardameta rival.

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Asfixiaba el conjunto catalán al Rayo con su presión y tardó 1 minuto y 41 segundos en marcar el tanto con el que daba la vuelta al marcador. Si en el primer gol, el Barça desarboló al Rayo en pocos toques, en el segundo el talento de Lamine Yamal marcó la diferencia. Tras dos encuentros, ante el Elche y el Athletic Club, en los que se le vio algo contrariado por no haber sido decisivo de cara a portería, el delantero de Mataró volvió a sonreír con un zapatazo con la zurda que sacó las telarañas de la escuadra corta.

En la reanudación, avanzó las líneas el Rayo con una presión arriesgada, que incomodó al Barcelona en la salida de balón pero que, a su vez, le permitía generar peligro merced a velocistas como Gordon. El inglés apareció con un incursión por la banda izquierda que acabó en el gol en propia puerta de Florian Lejeune al intentar despejar el centro.

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Tras el tanto, el Barça siguió domando con el balón al Rayo, que en el minuto 59 volvió a entrar en el partido con otro tanto de Camello. Esta vez, el ‘10’ del Rayo le ganó la partida a Espart en la salida de un córner y superó con la testa a Joan Garcia.

El conjunto catalán se redimió de unos minutos de dudas con una combinación rapidísima entre Gordon y Raphinha para sentenciar al Rayo. El inglés dejó solo con el tacón al brasileño que definió con un disparo seco y preciso (4-2, m.71).

Pese al mazazo del gol, el Rayo no bajó los brazos ante un Barça que, finalmente, no sólo salió indemne del intercambio de golpes final sino que acabó goleando al Rayo con un tanto de Lamine Yamal en el minuto 90, tras definir con clase una asistencia de Adeyemi.

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