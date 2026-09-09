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Habla el congresista que logró información sobre el costo de los vuelos presidenciales

La primicia periodística fue de esta, la cadena Caracol: En los primeros 18 días de gobierno, del 7 al 24 de agosto, los contribuyentes han pagado más de 1.117 millones de pesos en vuelos para el presidente Abelardo de la Espriella.

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La información la obtuvo el representante a la Cámara del Pacto Histórico por Boyacá, José Luis Bohórquez, quien se vio precisado a interponer una acción de tutela contra el Ministerio de Defensa porque no le respondían satisfactoriamente un derecho de petición de información congresional solicitando esta información.

Solo cuando un juzgado admitió y le dio traslado a la tutela, MinDefensa respondió al requerimiento de información.

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La suma exacta es $1.117.705.478 en costos de desplazamiento aéreo en solo 18 días y ustedes pueden ver en la página de 6AM W, la tabla que entrega el costo de cada vuelo, elaborada por el equipo legislativo del representante Bohórquez.

Por ejemplo, solo durante el primer día de la presidencia, 7 de agosto, los colombianos pagaron más de 80 millones de pesos como costos de vuelos del mandatario.

El helicóptero presidencial voló de la base Marco Fidel Suárez a la Universidad Santiago de Cali, donde el mandatario tomó posesión. De esa universidad voló nuevamente al Batallón Pichincha para que diera su primer discurso ante una guarnición militar. Y del batallón Pichincha a la base Marco Fidel Suárez para que tomara el avión presidencial de Cali a Barranquilla a donde durmió esa noche.

Cabe decir que el presidente electo no llegó en avión oficial a Cali a posesionarse, sino en el Gulfstream G 500 de Helistar, cuya hora de vuelo vale entre 8.000 y 12.000 dólares, y que hasta ahora no se sabe ni cuánto costó, ni quién la pagó.

Helistar es el contratista más grande de helicópteros del Estado Colombiano y sus mayores ingresos provienen de Ecopetrol y sus filiales.

Lo curioso es que durante la campaña el vicepresidente José Manuel Restrepo y el presidente Abelardo de la Espriella solían burlarse del uso de helicóptero por parte de la anterior vicepresidenta Francia Márquez y anunciar que eso se acabaría.

Pero no fue así, al contrario, el uso del helicóptero presidencial se ha multiplicado de una manera inédito. Por ejemplo, y esto no está contenido en la respuesta al derecho de petición, hace unos pocos días el presidente De la Espriella llegó en helicóptero a la estación del metro para hacer el recorrido en el sistema de transporte masivo que estrenará en los próximos meses la aún capital de Colombia.

Curiosamente aterrizó en el llamado Portal de la Resistencia que se hizo famoso durante el estallido social.

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En el mes y dos días que lleva el gobierno ha sido particularmente renuente a responder derechos de petición de información. La Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, viene recopilando casos sobre derechos de información no respondidos o contestados de manera insatisfactoria.

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El derecho de petición es la herramienta de todos los ciudadanos, incluyendo periodistas y legisladores, para cerciorarse de cómo funcionan las instituciones. No responderlos, o hacerlo de manera confusa, perjudica la transparencia que ha prometido el nuevo presidente de la República.

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