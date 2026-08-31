La visita que hará la Fiscalía en Montería a Salvatore Mancuso previo a la indagatoria a Uribe

Salvatore Mancuso y Álvaro Uribe. Foto: Comisión de la Verdad / (Colprensa - Álvaro Tavera)

En medio de la polémica que ha generado la solicitud de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que le pidió a la Fiscalía el expediente contra el expresidente Álvaro Uribe por sus presuntos vínculos con las masacres de La Granja y El Aro, el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y los hechos ocurridos en la hacienda Guacharacas, para así asumir la competencia de la investigación, el ente investigador continúa ultimando los detalles de la indagatoria, prevista para el próximo viernes 4 de septiembre.

Caracol Radio conoció que este miércoles 2 de septiembre la fiscal tercera delegada ante la Corte, Gloria Marcela Abadía, viajará a Montería para entrevistar al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

La diligencia hace parte de las actividades investigativas que adelanta la Fiscalía para terminar de estructurar el cuestionario que deberá responder el expresidente Uribe en el búnker de la entidad este viernes 4 de septiembre.

La entrevista con Mancuso busca corroborar algunos de los hechos que el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia ha mencionado ante la Jurisdicción Especial para la Paz, así como recopilar otros elementos que entregó cuando fue llamado como testigo en el proceso por la presunta manipulación de testigos contra Uribe.

La Granja y El Aro: dos masacres bajo investigación

El primer hecho que será abordado en la indagatoria es la masacre de La Granja, ocurrida en junio de 1996, en el municipio de Ituango, Antioquia. En ese hecho fueron asesinados varios habitantes de la zona por integrantes de grupos paramilitares.

Para ese momento, Álvaro Uribe Vélez era gobernador de Antioquia, cargo que ocupó entre el 2 de enero de 1995 y el 31 de diciembre de 1997. La Fiscalía busca establecer las circunstancias que rodearon la incursión armada, la actuación de las autoridades y el posible conocimiento que pudo tener Uribe sobre lo ocurrido.

Un año después, en noviembre de 1997, ocurrió la masacre de El Aro, también en Ituango, cuando Uribe aún se encontraba al frente de la Gobernación de Antioquia. Durante varios días, integrantes de grupos paramilitares asesinaron a habitantes de este corregimiento y provocaron desplazamientos y otros hechos de violencia contra la comunidad.

En este caso, la Fiscalía busca determinar qué conocimiento tuvo Uribe sobre los hechos, cuál fue la actuación de las autoridades y qué elementos pueden ser corroborados a partir de los testimonios y documentos que reposan en el expediente.

El asesinato de Jesús María Valle

Otro de los ejes de la investigación es el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido el 27 de febrero de 1998 en Medellín.

Valle había denunciado públicamente la presencia y actuación de grupos paramilitares en Antioquia y había advertido sobre hechos de violencia cometidos en la región.

La Fiscalía busca establecer qué información existía sobre las denuncias realizadas por Valle, qué ocurrió antes de su asesinato y qué elementos permiten determinar las responsabilidades que son objeto de investigación.

Hacienda Guacharacas: el origen de los grupos paramilitares

El cuarto eje será lo ocurrido en la hacienda Guacharacas, ubicada en Antioquia, y la posterior conformación de estructuras paramilitares en esa región.

La Fiscalía busca determinar exactamente qué sucedió en esa propiedad y cuáles fueron las circunstancias que rodearon la creación y consolidación de grupos de carácter paramilitar que posteriormente estarían relacionados con la conformación del Bloque Metro de las Autodefensas.

La Fiscalía seguirá investigando mientras se resuelve el conflicto de competencia

Aunque el conflicto de competencia ya fue planteado ante la Corte Constitucional, la Fiscalía continuará avanzando en la investigación mientras se define qué autoridad debe asumir el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe.

La controversia se originó después de que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes solicitara el expediente a la Fiscalía y planteara que el delito de concierto para delinquir debería ser objeto de estudio por parte del Congreso.

Mientras la Corte Constitucional resuelve quién tiene la competencia para investigar estos hechos, la Fiscalía mantiene las actuaciones que considera necesarias dentro del proceso, entre ellas la indagatoria de Uribe y la entrevista que realizará a Mancuso en Montería.

Un proceso reservado que podría durar varios días

Fuentes le confirmaron a Caracol Radio que la diligencia de indagatoria podría extenderse durante varios días, debido a la cantidad de hechos que serán abordados.

La investigación que adelanta actualmente la Fiscalía es diferente del proceso por la presunta manipulación de testigos contra Uribe. Este último tuvo como resultado una condena en primera instancia, pero posteriormente el Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Esa decisión continúa bajo estudio del magistrado Carlos Roberto Solórzano, de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

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