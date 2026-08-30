Reconstrucción, lucha anticorrupción y más: los temas del presidente De la Espriella en alocución
Este domingo 30 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella se dirige al país en una nueva alocución presidencial.
En la intervención, programada para las 7:00 de la noche, el mandatario abordaría temas relacionados con la defensa y la seguridad nacional, así como asuntos relacionados con la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.
En Caracol Radio, siga EN VIVO las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella:
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...