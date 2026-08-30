Reconstrucción, lucha anticorrupción y más: los temas del presidente De la Espriella en alocución

Este domingo 30 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella se dirige al país en una nueva alocución presidencial.

En la intervención, programada para las 7:00 de la noche, el mandatario abordaría temas relacionados con la defensa y la seguridad nacional, así como asuntos relacionados con la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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