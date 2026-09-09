No cumple austeridad, hay viajes insólitos: representante Bohórquez por viajes aéreos del presidente

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Habla el congresista que logró información sobre el costo de los vuelos presidenciales

El representante José Luis Bohórquez, del Pacto Histórico, habló con El Reporte Coronell acerca de la primicia que dio Caracol Radio en la que se detallan los costos de los desplazamientos aéreos del presidente Abelardo de la Espriella durante 18 días, siendo más de 1.117 millones de pesos.

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Bohórquez es la persona que presentó una tutela para que el Ministerio de Defensa le entregara la información sobre los costos de los viajes del mandatario.

“Somos el único partido en oposición y nos pagan para investigar y estar pendientes de todo lo que hace el Gobierno. El 24 de agosto de 2026 tomé la decisión de pedirle al ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, que nos dijera cuánto estaban costando los trayectos aéreos en cada viaje del presidente”, dijo.

Comentó que el ministro de Defensa “se hizo el loco” al no responder el derecho de petición. Tras eso, procedió a radicar la tutela que le correspondía al Juzgado Noveno Penal de Circuito que, al admitir la acción, le dio dos días al Ministerio para responder. Aun así, el ministro no entregó las cifras.

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“La segunda deslealtad con la democracia es que no responde los viajes hasta la fecha de la petición (8 de septiembre), sino del 7 de agosto al 24 de agosto. En 18 días se gastó 1.117 millones de pesos”, explicó.

Aclaró que su denuncia no es si el presidente De la Espriella trabaja o no: “ni más faltaba, el señor tiene que usar la parte aérea para poder visitar regiones de Colombia”. Sin embargo, apuntó al tema de la austeridad y los pronunciamientos que hizo el mandatario en campaña.

“El tema es que la austeridad, que supuestamente iba a cambiar, no se está cumpliendo porque hay viajes insólitos”, señaló.

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Mencionó que el 12 de agosto de 2026, el presidente De la Espriella usó el helicóptero cuatro minutos para moverse del Cantón Norte a la Escuela Militar, “son menos de 8 kilómetros y eso nos vale 1.300.000 pesos”.

De otro lado, contó que hay 36 vuelos “estridentes” entre la sede deportiva del Atlético Junior al aeropuerto de Barranquilla: “son vuelos de 5 o 6 minutos y los estamos pagando en el erario”.

Concluyó que, al día, les cuesta a los colombianos 62 millones de pesos el movilizar el presidente de la República.

Escuche la entrevista completa de El Reporte Coronell aquí: