Habla Helena Urán después de la absolución civil del coronel (r) Alfonso Plazas Vega

El coronel retirado del Ejército, Luis Alfonso Plazas Vega, fue absuelto civilmente en Estados Unidos por la tortura y la ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán.

El abogado Urán salió vivo del Palacio de Justicia –y en manos de militares– pero su cuerpo, con señales de tortura, fue encontrado un día después en las ruinas del edificio, luego de la toma criminal por parte de la guerrilla del M-19 y la contratoma, que resultó igualmente criminal, por parte de efectivos militares.

Diez ciudadanos de Miami, reunidos en un gran jurado, determinaron que el coronel Plazas Vega, comandante de la Escuela de Caballería del Ejército para la época de los hechos, no es responsable de las torturas que padeció el magistrado Urán ni de su muerte.

El juicio, que empezó el martes de la semana pasada y terminó ayer con la absolución del militar retirado, empezó por una demanda de Helena, Mairée y Xiomara Urán, tres de las hijas del magistrado.

El proceso fue interpuesto ante una corte civil de Florida, porque el coronel Plazas Vega reside en ese estado al que se trasladó poco después de ser absuelto en segunda instancia por la Corte Suprema por otros hechos relacionados con la contratoma del Palacio de Justicia.

Dentro de las pruebas presentadas ante el gran jurado estaban los videos del magistrado Urán saliendo vivo del Palacio de Justicia y en manos de militares. También su billetera perforada por un disparo encontrada en las bóvedas del cantón norte del Ejército, y una lista con contrafirma del coronel Plazas Vega en la que figura el nombre del magistrado Urán como “guerrillero dado de baja en combate”.

El coronel Plazas Vega habló brevemente anoche con el periodista Yezid Baquero, corresponsal en Colombia de la cadena Univisión, y manifestó que recibe con satisfacción su absolución civil y que es solidario con la familia del magistrado Urán pero que, según él, los únicos responsables del crimen son los guerrilleros del M-19.

Plazas Vega interrumpió la comunicación con el reportero porque aseguró que lo estaba llamando el presidente Abelardo de la Espriella, lo mismo dijo para cortar la entrevista con la cadena Caracol. El presidente había pedido que el Estado colombiano se solidarizara con el coronel Plazas Vega a quien llamó “héroe de la patria”.

Mil gracias a Helena Urán. Cuarenta años después, la politóloga Helena Urán y su familia siguen buscando que se haga justicia.

Bonus track

El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como lo informó El Reporte Coronell, estaba contratando a un viejo amigo suyo, que además le había dado contratos en el pasado, para que devengara honorarios por cuenta de los contribuyentes. Un perfecto “Contrátame que yo te contrataré”

Juan Carlos Losada, es un polémico exfuncionario de la Cancillería de Álvaro Leyva. Fue la mano derecha del entonces canciller en el tema de los pasaportes y para esa época contrató a Calderón España para representar al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Calderón España también había sido defensor de Juan Carlos Losada en un proceso disciplinario en la Procuraduría.

Ante los hechos expuestos por el Reporte, Germán Calderón España mandó a publicar un comunicado que dice: “La ANDJE informa que Juan Carlos Losada Perdomo no ha sido vinculado a la entidad”.

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El comunicado está avalado por una certificación firmada por tres subalternos de Calderón España que afirman que, a la fecha, no ha sido contratado Juan Carlos Losada por la Agencia.

Lo que no dicen y puede probar El Reporte Coronell es que los trámites legales para contratar a Juan Carlos Losada se estaban adelantando hasta el día en que se publicó el Reporte.

El 9 de septiembre, a las 8:31 de la mañana, el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, SIGEP, recibió la declaración de renta y bienes de Juan Carlos Losada Perdomo en calidad de “Contratista” de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Esa información alcanzó a publicarse en la página oficial de la entidad.

Por fortuna existe la fotografía de la publicación y ustedes pueden verla aquí:

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El miércoles, después del Reporte, mágicamente desapareció la publicación y el director le dio el giro al asunto afirmando que “a la fecha” no ha sido contratado.

Por todo esto, me ratifico en lo publicado.

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