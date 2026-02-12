Exclusivo: David Murcia Guzmán acusa de robo a Abelardo de la Espriella

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En un diminuto recinto de la guardia en la cárcel de La Picota en Bogotá, David Murcia Guzmán formuló graves señalamientos contra el abogado Abelardo de la Espriella.

El cerebro de DMG aseguró que el hoy candidato presidencial no devolvió 5.000 millones de pesos en efectivo que le había dado anticipadamente, a pesar de que se retiró de su defensa en la audiencia de legalización de la captura.

Murcia Guzmán asegura que Abelardo de la Espriella mintió cuando dijo que se retiraba de su defensa porque había encontrado una doble contabilidad. Según el condenado por captación ilícita, Abelardo le dijo en la cárcel que lo habían amenazado y que no le iba a devolver la plata que le anticipó.

También afirma que De la Espriella le pidió 760 millones para, entre comillas, “tocar congresistas”.

David Murcia dice que esa plata estaba dirigida a corromper congresistas para que se opusieran a una ley que regularizaba el transporte de dinero en efectivo, una actividad fundamental para la operación de DMG.

Dice que no está interesado en afectar la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella y agrega que fue el candidato el que lo mencionó a él y que como cristiano siente indignación por lo que considera oportunismo religioso.

David Murcia dice que teme las consecuencias para él y para su familia de las afirmaciones que está haciendo ahora y que, si algo le pasa, responsabiliza a De la Espriella.

Murcia asegura que de una de sus bodegas desaparecieron 5.000 millones de pesos en efectivo y dice que sospecha de la prosperidad que empezó a ver justo después de ese evento.

Para algunos abogados, las conductas que denuncia David Murcia ya están prescritas y no causarían ninguna consecuencia legal para Abelardo de la Espriella. Otros piensan que no han prescrito porque las consecuencias de varias de estas denuncias continúan, por lo cual no opera la figura jurídica.

Prescritas o no, los colombianos tienen derecho a conocer estas denuncias que mencionan a uno de los candidatos favoritos en la carrera presidencial.

