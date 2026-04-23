David Murcia Guzmán, condenado por la pirámide DMG, podría quedar en libertad

Justicia

David Murcia Guzmán, condenado por la creación y puesta en marcha de la pirámide DMG, podría quedar en libertad. Esto, luego de solicitar al juez cctavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá que le otorgue la libertad inmediata, en reconocimiento de la sentencia que cumplió en Estados Unidos.

La solicitud que formalizó la defensa de Murcia Guzmán, llegó al juzgado el pasado 20 de abril.

Específicamente, los abogados de Murcia Guzmán, quien permanece privado de la libertad en la cárcel La Picota, cumpliendo una condena de 30 años, por los delitos de lavado de activos y captación masiva, “solicitaron el reconocimiento de la sentencia extranjera y por ende, la extinción de la pena y la libertad inmediata”, según se lee en el registro de la Rama Judicial.

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¿Qué ha pasado con David Murcia Guzmán?

El pasado mes de febrero, en entrevista exclusiva de El Reporte Coronell, David Murcia Guzmán, el cerebro de DMG, confirmó que interpuso una denuncia y queja disciplinaria contra el hoy candidato Abelardo De La Espriella, por lo que describió como una “mala defensa” y “abuso de confianza”.

Murcia Guzmán acusó a De La Espriella de quedarse con una suma considerable de dinero y perjudicar su defensa, lo que, según él, le ha impedido defenderse adecuadamente.

El cerebro de DMG estima que el abogado se quedó con aproximadamente 5.000 millones de pesos en honorarios, dinero que nunca devolvió. Además de esta suma, Murcia Guzmán mencionó que el candidato presidencial le solicitó 760 millones de pesos. La finalidad de este monto era “tocar congresistas” para que se opusieran a una legislación que regularizaría el transporte de dinero en efectivo, una operación esencial para DMG.

“Los 760 millones de pesos son una cantidad de dinero para un trabajo que él dijo que se tenía que hacer. Que se tenía que mover algunas fichas en el Congreso, que porque iban a hacer una ley sobre el movimiento de dinero, ni siquiera para temas de tarjetas prepagadas, sino que iban a prohibir el movimiento de dinero en efectivo, explicó.

De acuerdo con el testimonio de Murica Guzmán, esta iniciativa fue de De La Espriella, no suya, y que él se dejó asesorar por considerarlo un profesional. Explicó que DMG contaba con su transportadora de valores, por lo que utilizar los 760 millones de pesos era necesario para “tocar algunos congresistas para que estén en contra de esa ley”.

De La Espriella también le cobró por “el tema de hacer una auditoría forense contable. Aunque dijo no tener cifras exactas de este último cobro, señaló que “puede ser un poco más elevado”.

Al ser cuestionado por Daniel Coronell sobre la necesidad de “tocar congresistas”, Murcia Guzmán, quien en ese momento tenía 28 años, afirmó que no pensó en sobornos, pero que ahora, con la madurez, lo interpreta como un acto de corrupción. No mencionó nombres específicos de congresistas.