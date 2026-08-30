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30 ago 2026 Actualizado 01:34

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Bucaramanga

David Murcia Guzmán, condenado por el caso DMG, fue trasladado a la cárcel de Palogordo en Santander

Murcia llegó hoy sobre las 5:00 p.m. a la prisión de mediana y alta seguridad en Girón, trasladado desde la cárcel La Picota de Bogotá.

Maribel Gallo Díaz

Bucaramanga
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David Murcia Guzmán, condenado por la creación y puesta en marcha de la pirámide DMG, se encuentra en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander.

Caracol Radio pudo confirmar que Murcia Guzmán llegó este sábado 29 de agosto sobre las 5 de la tarde al establecimiento penitenciario de mediana y alta seguridad en Girón, área metropolitana de Bucaramanga, luego de ser trasladado desde la cárcel La Picota, en Bogotá.

A su llegada, inició el proceso de ingreso y los procedimientos establecidos por el centro penitenciario. Posteriormente, fue trasladado a uno de los pabellones de alta seguridad de Palogordo, donde, hasta nueva orden, continuará cumpliendo su condena.

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