David Murcia acusa a Abelardo De la Espriella de pedirle $760 millones para influir en congresistas

En entrevista exclusiva de El Reporte Coronell, David Murcia Guzmán, el cerebro de DMG, confirmó que interpuso una denuncia y queja disciplinaria contra el hoy candidato Abelardo De La Espriella, por lo que describió como una “mala defensa” y “abuso de confianza”.

Murcia Guzmán acusó a De La Espriella de quedarse con una suma considerable de dinero y perjudicar su defensa, lo que, según él, le ha impedido defenderse adecuadamente.

El cerebro de DMG estima que el abogado se quedó con aproximadamente 5.000 millones de pesos en honorarios, dinero que nunca devolvió. Además de esta suma, Murcia Guzmán mencionó que el candidato presidencial le solicitó 760 millones de pesos. La finalidad de este monto era “tocar congresistas” para que se opusieran a una legislación que regularizaría el transporte de dinero en efectivo, una operación esencial para DMG.

“Los 760 millones de pesos son una cantidad de dinero para un trabajo que él dijo que se tenía que hacer. Que se tenía que mover algunas fichas en el Congreso, que porque iban a hacer una ley sobre el movimiento de dinero, ni siquiera para temas de tarjetas prepagadas, sino que iban a prohibir el movimiento de dinero en efectivo, explicó.

De acuerdo con el testimonio de Murica Guzmán, esta iniciativa fue de De La Espriella, no suya, y que él se dejó asesorar por considerarlo un profesional. Explicó que DMG contaba con su transportadora de valores, por lo que utilizar los 760 millones de pesos era necesario para “tocar algunos congresistas para que estén en contra de esa ley”.

De La Espriella también le cobró por “el tema de hacer una auditoría forense contable. Aunque dijo no tener cifras exactas de este último cobro, señaló que “puede ser un poco más elevado”.

Al ser cuestionado por Daniel Coronell sobre la necesidad de “tocar congresistas”, Murcia Guzmán, quien en ese momento tenía 28 años, afirmó que no pensó en sobornos, pero que ahora, con la madurez, lo interpreta como un acto de corrupción. No mencionó nombres específicos de congresistas.

Conflicto de intereses por parte de De La Espriella

La denuncia de Murcia Guzmán también aborda un conflicto de intereses por parte de De La Espriella. Según comentó, De La Espriella tenía vínculos con el gobierno de la época y con el fiscal Mario Iguarán. En lugar de defender los intereses de Murcia Guzmán, De La Espriella habría defendido los intereses del gobierno.

Lea más: Denuncian que Abelardo De La Espriella habría sido declarado “objetivo militar” por el ELN

Murcia Guzmán relató que, cuando se emitió la orden de captura, él quiso entregarse voluntariamente, pero De La Espriella, supuestamente, estaba coordinando la entrega con el fiscal Iguarán. Sin embargo, Murcia Guzmán cree que en realidad estaban intentando ubicarlo en Panamá para “secuestrarlo”, ya que no existía una orden de captura legal en ese momento.

Otro punto de conflicto de intereses, según Murcia Guzmán, es el nombramiento del padre de De La Espriella en una notaría, lo que él interpretó como una prebenda del gobierno hacia la familia De La Espriella. También mencionó que el abogado fue contratado por el gobierno para realizar defensas y recibió dinero directamente de la presidencia de la República, además de contar con seguridad presidencial. Murcia Guzmán cuestionó el acercamiento con el gobierno que, según él, lo estaba atacando a él y a su empresa.

Reviva la entrevista exclusiva de El Reporte Coronell:

Escuche Caracol Radio EN VIVO: